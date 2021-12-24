iPhone'unuzu Dolduran Sistem Verileri (Diğer Veriler) Nasıl Silinir?

iPhone'unuzda boş alan sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Öyleyse gelin, depolama alanında çok fazla yer kaplayan Sistem Verileri (ya da Diğer) Kategorisindeki gereksiz dosyalardan kurtulalım...