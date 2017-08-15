iPhone ekran tedarikçisi, zor durumda!
Apple'ın iPhone için ekran üreten önemli iş ortağı, OLED ekranlara burun kıvırmasının cezasını çok ağır ödüyor!
Apple'ın ana ekran tedarikçisi Japan Display'in OLED'e geçiş konusundaki kararsızlığı, firmaya oldukça pahalıya patladı. Firma, Nisan-Haziran aralığında 31.5 milyar yen (yaklaşık 290 milyon dolar) net zarar etmiş durumda. CEO Nobuhiro Higasgiiriki, OLED olmadan akıllı telefon işinde bir gelecekleri olmayacağını artık kabul ettiklerini söylüyor. Şirket, çalışanlarından %30'u (Phys.org'a göre 3.700 kişi) ile yollarını ayırdı ve son kez olduğunu söylediği bir şekilde bir kez daha tekrar organize oluyor.
Higasgiiriki, çok zor durumda olduklarını ve en büyük görevlerinin, tekrar yapılanmak için bu son şanslarında kâr elde edecek bir yönetim sistemi kurmak olduğunu belirtiyor. Firmanın şu andaki OLED prototipi, 2019 yılına kadar tam üretime girmeyecek ve bu da daha önceki tahminlerin bir yıl sonrası anlamını taşıyor. İşin kötüsü, Apple'ın OLED ekranlara çok daha öncesinden ihtiyaç duyması.
Reuters'ın kaynaklarının belirttiğine göre ekran üreticisi, yeniden yapılanma için 100 milyar yen (910 milyon dolar) kaynak sağlamayı ümit ediyordu. Firma, 2012 yılında Hitachi, Sony ve Toshiba'nın küçük ve orta boyutlu LCD ekranlara odaklanan ortaklığı ile kurulmuştu; Samsung'un OLED ekranlarına gelişmiş LCD ekranlarla kafa tutmayı amaçlıyordu.
Japonya'nın Innovation Network Corp'u daha önce bu yapılanma için kaynak sağlamıştı ve bir kez daha 75 milyar yen (yaklaşık 690 milyon dolar) ile firmayı kurtarmaya gelebilir. Bunun da yeniden yapılanma masraflarını karşılamaya yetmesi gerekiyor.
Levent Öztürk
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