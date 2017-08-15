iPhone ekran tedarikçisi, zor durumda!

Apple'ın iPhone için ekran üreten önemli iş ortağı, OLED ekranlara burun kıvırmasının cezasını çok ağır ödüyor!

iPhone ekran tedarikçisi, zor durumda!

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