iPhone ekranındaki turuncu nokta nedir? iOS 14 ile eklenen yeni özellik

iPhone ekranındaki turuncu nokta ne işe yarıyor? sorusu, iOS 14 güncellemesini telefonuna yükleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte iPhone'daki turuncu noktanın anlamı ve nasıl kullanılacağı...

iPhone ekranındaki turuncu nokta nedir? iOS 14 ile eklenen yeni özellik

Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesini sundu. Güncellemenin ardından iPhone ekranlarında beliren turuncu nokta dikkat çekti. Şebeke göstergesi çubuklarının üzerinde bulunan turuncu noktanın ne işe yaradığı merak konusu oldu.

Peki iPhone ekranındaki turuncu nokta ne işe yarıyor? İşte yanıtı...

iPhone Ekranındaki Turuncu Nokta Nedir?

iPhone ekranının üst kısmında yer alan turuncu nokta, telefonunuzda kamera ya da mikrofon gibi donanımları kullanan hangi uygulamaların bulunduğunu gösteriyor. 

Apple'ın getirdiği bu yeni özellik, uygulamaların güvenilirliği açısından önemli. Kullanıcılar turuncu nokta özelliği sayesinde hangi uygulamaların mikrofon ya da kamera gibi özel donanımlara ulaştıklarını gösteriyor.

Peki turuncu nokta özelliği nasıl kullanılıyor?

İphone'daki Turuncu Nokta Özelliği Nasıl Kullanılır?

Telefonunuzdaki uygulamalardan hangilerinin kamera ve mikrofona ulaştığını görüntülemek isterseniz, telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Gizlilik" alt menüsü girerek buradan sorunuzun yanıtına ulaşabilirsiniz.

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