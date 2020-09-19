iPhone ekranındaki turuncu nokta nedir? iOS 14 ile eklenen yeni özellik

iPhone ekranındaki turuncu nokta ne işe yarıyor? sorusu, iOS 14 güncellemesini telefonuna yükleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte iPhone'daki turuncu noktanın anlamı ve nasıl kullanılacağı...