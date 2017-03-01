iPhone Gboard Artık Doodle'ları Destekliyor

Gboard'ın iPhone sürümüne gelen güncelleme, popüler klavyeye bu işlevleri ekledi!

iPhone Gboard Artık Doodle'ları Destekliyor

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