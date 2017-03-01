iPhone Gboard Artık Doodle'ları Destekliyor
Gboard'ın iPhone sürümüne gelen güncelleme, popüler klavyeye bu işlevleri ekledi!
Apple iPhone'un varsayılan klavyesi, bir çok kullanıcı tarafından tüm akıllı telefon klavyeleri içinde en kaliteli klavye olarak görülüyor. Durum böyle olsa bile, diğer şirketlerin bu klavyeyi geliştirmeyi denemesi kaçınılmazdı.
Google'ın Gboard uygulaması Apple'ın ekosistemine geçen yıl girmişti. Gboard'ın kendine has bir çok özelliği olmasına rağmen, Google yeni yayınladığı güncellemeyle uygulamaya 'Doodles', sesli arama ve 15 farklı dil desteği ekledi.
'Doodle'lar, yani Google'ın özel günler için hazırladığı meşhur ana sayfa etkinlikleri Gboard içinden görünebilecek. Ayrıca uygulama artık sesli arama özelliğini ve 15 farklı dili destekliyor. Bu diller: Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, Fince, Yunanca, Lehçe, Rumence, İsveççe, Katalanca, Macarca, Malayca, Rusça, İspanyolca ve Türkçe.
Apple yakın geçmişe kadar kendi cihazlarında üçüncü parti klavye uygulamalarına izin vermiyordu. İlk açıldığında Swype ve Swiftkey partiye katılan ilk iki klavye olmuştu, Microsoft ise biraz daha vakit alarak Word Flow'u geliştirmişti. Gboard'ın en son sürümünü App Store'dan indirebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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