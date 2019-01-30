iPhone Gelirlerinde Büyük Düşüş Yaşandı
Apple'ın şirket gelirlerinin ele alındığı toplantıda iPhone gelirindeki düşüş oranları resmiyet kazandı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple'ın bir zamanlar birçok şirket tarafından hayal bile edilemeyen miktardaki iPhone gelirlerinde yaşanan düşüş resmileşti: Apple'ın son gelir açıklaması, teknoloji devinin iPhone gelirlerinin yıllık bazda %15 oranında gerilediğini gözler önüne serdi. Tim Cook, geçtiğimiz gün yapılan ve Apple'ın gelirlerinin ele alındığı resmi toplantı çağrısında Apple adına neyin yanlış gittiğini açıklamak durumunda kaldı.
Apple gelir raporları, şirketin 29 Aralık tarihi ile sona eren son üç çeyrekte elde ettiği toplam gelirin 84.3 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. Bu, Apple yatırımları için hayal kırıklığı yaratan bir rakam olsa da eminiz ki herhangi bir başka şirket için bu gelir miktarı, büyük bir başarı anlamına gelirdi. Ancak Apple için bu rakam, şirketin açıkladığı beklentilerden 9 milyar dolar daha geride. Apple, bir önceki çeyrek raporunda beklentilerini 93 milyar dolarda tutmuştu.
Cupertinolu teknoloji devi, her çeyrek tahmini için en iyi ve en kötü beklentilerini temsil eden iki gelir tahmini açıklıyor ve şirket, bu geleneğe dikkat çekici bir bağlılık sahibiydi. Apple, açıkladığı beklentilere oldukça bağlıydı ve söz konusu gelir tahminleri, dev şirket tarafından 2002'den beri, yani on yedi yıldır ıskalamadı. Bir diğer deyişle Apple, 67 çeyrek raporu boyunca gelir beklentilerini karşıladı veya sıklıkla gelir tahmini rakamlarını da geride bırakarak üstün başarı gösterdi. Ve tüm bunlar, esas olarak iPhone satışlarından sağlanan bir başarıydı.
Apple'ın resmi gelir raporundaki rakamlar özetle şu şekilde:
- iPhone: $51.9 milyar dolar (Q4 2018) vs. $ 61.1 milyar dolar (Q4 2017)
- Mac: $7.4 milyar dolar (Q4 2018) vs. $6.8 milyar dolar (Q4 2017)
- iPad: $6.7 milyar dolar (Q4 2018) vs. $5.7 milyar dolar (Q4 2017)
- Giyilebilir Teknoloji ve Ev Aksesuarları: $7.3 milyar dolar (Q4 2018) vs. $5.4 milyar dolar (Q4 2017)
- Servisler: $10.8 milyar dolar (Q4 2018) vs. $9.1 milyar dolar (Q4 2017)
- Toplam net gelir: $84.3 milyar dolar (Q4 2018) ve $ 88.2 milyar dolar (Q4 2017)
Hatırlarsanız Apple'ın iPhone satışlarında umduğunu bulamaması sebebiyle hisselerinde bir düşüş trendi oluştuğunu ve bu durumun dev firmanın tedarik zincirini oluşturan birçok firmanın hisse rakamlarını da etkilediğini sizlerle paylaşmıştık. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Tim Cook, Apple yatırımcılarına yönelik açık mektubunda iPhone satışlarının kötü gidişatından Çin'in ekonomik durumunu sorumlu tutmuştu. Apple, bunun ardından iPhone satışlarında düşüşe neden olması beklenen bir diğer faktör olan pil değişimi programını da durdurdu.
Geçtiğimiz gün düzenlenen ve Apple'ın gelirlerinin ele alındığı toplantıda Apple CEO'su konumunda bulunan Tim Cook, "Gelir beklentimizi karşılayamamış olmamız hayal kırıcı bir durum ve bu çeyrekte aldığımız sonuç, işimizi etkileyen faktörlerin sayısının ne kadar çok olduğunu gözler önüne seriyor." cümlelerini kullandı.
Cook, bunun yanı sıra iPhone gelirlerinde yaşanan düşüşün ses getireceğini anlıyor olduğunu ve her ne kadar manşetlerde öncelikli olarak bu gelişmenin yer alsa da Apple'ın diğer ürün ve servislerinin %19'luk bir gelişme kaydetmiş olmasının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle çevrimiçi servis gelirlerinde yaşanan artışa dikkat çeken Cook, yıllık bazda %19'luk artış ile 10.9 milyar dolarlık rekor seviyeye yükselen gelirlerin Apple'ın ulaştığı 360 milyon üyeden sağlandığını belirtti. Bu rakam, geçtiğimiz yıl açıklanan üye sayısına kıyasla 100 milyonluk bir artışı ifade ediyor.
Apple'ın artık çevrimiçi servislere büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Şirketin düzenli ödeme bazında sunacağı üyelik planları ile müşterilerine geniş bir oyun kataloğu sunma planları geçtiğimiz gün yankı bulmuştu. Söylentilere göre teknoloji devi, söz konusu oyun platformunu Nisan ayında tanıtacak. Cook, bu söylentiler hakkında bir açıklama yapmamış olsa da Apple Music'in 50 milyon aktif üyesi olduğunu ve Apple News'in faaliyet gösterdiği üç ülke olan ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da 85 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı belirtti.
Apple'ın iPhone dışındaki diğer popüler ürünleri olan Mac'in yanı sıra Apple Watch ve AirPods'u kapsayan kategorisi olan giyilebilir teknoloji ürünleri de yükselişte. Mac satışlarından elde edilen gelirde yaşanan artış %9 oranında yükselirken, giyilebilir teknoloji ürünleri kategorisinde ise %33'lük dev bir sıçrama kaydedildi.
iPad gelirlerinin ise %17'lik bir artış gösterdiğine dikkat çeken Cook, toplantıda iPad Pro'nun kenardan kenara ekranının üzerinde durdu. Ancak Cook, yeni iPad Pro'nun satış rakamını şirketin sunduğu ucuz iPad modeli olan iPad 9.7 ile karşılaştırmadı.
Apple, sonuç olarak gelir raporunda spot ışıklarını servis gelirleri ve diğer kategorilere çevirmek istiyor ancak şirket, umudunu Eylül ayında tanıtacağı iPhone 11'in satış rakamlarına bağlamış durumda. Yeni iPhone serisinin şimdiki nesilde olduğu gibi daha rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olacak olan bir giriş modeli ve bir ekstra geniş ekranlı seçeneğe de sahip olması da bekleniyor. Apple'ın gelir tahminleri yakın zamanda değişim geçirecek olsa da, şirketin esas gelir kaynağı iPhone olmaya devam edecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın