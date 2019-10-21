iPhone'a Google Fotoğraflar'dan Kötü Haber
iPhone kullanıcılarının uzunca bir süredir faydalandığı önemli bir imkan, Google tarafından ortadan kaldırılıyor!
Pixel 4 ve Pixel 4 XL'nin tanıtılmasının ardından Google'ın sevilen bir kampanyasını sonlandırdığı ortaya çıkmıştı. Önceki üç nesil Pixel telefonlar için sunulan Google Fotoğraflar'a orijinal kalitede, ücretsiz fotoğraf yükleme teklifi, artık sunulmuyor.
iPhone kullanıcılarının HEIC dosya biçimi sayesinde orijinal kalitede yedeklemeden faydalandıkları biliniyor, ancak bu da yakında değişebilir. Bu tür resimler, şimdiye kadar 15GB'lık depolama alanında yer harcamıyordu.
Bu durumun nedeninin, iOS 11'den beri kullanılan HEIC dosya biçimi olduğu belirtiliyor. Google ile "sorun" hakkında iletişime geçen Andorid Police, firmanın bir "onarım" üzerinde çalıştığını söyledi. Google'ın nasıl bir çözüm bulacağı ise bilinmiyor. Firma, HEIC resimlerinin boyut eşiğini düşürebilir veya dosyaları JPEG biçimine dönüştürerek Fotoğraflar hizmetine yükleyebilir. İki çözümün de kullanıcılar için ideal olmayacağı açık, ancak firmanın kendi kullanıcılarının bir kısmını dezavantajlı durumda bırakmak istemeyeceğini düşünüyoruz.
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