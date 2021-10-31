iPhone Kullanıcıları, Artık Tehlikeli Uygulamaları Bildirebilecek

Apple, WWDC 2021'de yeni Uygulama Gizliliği Raporu özelliğini duyurmuştu. Bu özellik uygulamalara ne gibi izinlerin verildiğini, uygulamaların çalıştığı süre içinde kullanıcıların hangi bilgilerine eriştiği ve dış kaynaklardan hangi web siteleriyle iletişimde bulunduğunu göstermesiyle ilgi çekerken, şimdi bu özellik iPhone ve iPad'lerde kullanıma sunuluyor.
Uygulama Gizliliği Raporu özelliğini iOS 15.2 beta sürümüyle iPhone ve iPad'lerde kullanıma sunulduğunu duyuran Apple, böylece kullanıcılara kullandıkları uygulamalar üzerinden güvenlik noktasında şeffaflık sağlayacak.
İş sadece bununla da kalmıyor. Öte yandan kullanıcıların kullandıkları uygulamalarda olası bir tehlike olduğunu düşünmeleri halinde, Uygulama Etkinliğini Kaydet tuşuna dokunarak uygulamayı incelenmesi için Apple'a rapor edebilmelerine de olanak tanıyor.
Yeni özellii etkinleştirmek için Ayarlar > Gizlilik > Uygulama Gizliliği Raporu > Uygulama Gizliliği Raporunu Aç yolunu izleyebilirsiniz.
Uygulama Gizliliği Raporu özelliği şu anda yalnızca iOS 15.2 beta ve iPadOS 15.2 beta sürümlerinde mevcut olsa da bu özellik, yalnızca birkaç hafta içinde sunulacak iOS 15.2'nin son sürümüne de dahil edilecektir.
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