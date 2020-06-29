iPhone'un pil ömrünü uzatmanın 7 yolu!

Akıllı ceplerimizin bizi en çok hayal kırıklığına uğratan özelliği şüphesiz pil ömürlerinin çok kısa olması. Bir çoğumuz, cebimizi her 24 saatte bir şarj etmek durumundayız. Bu çok kötü olmasa da, bazılarımızın telefonlarının pili bir günü bile çıkarmayabiliyor. Ancak bunu bazı noktalara dikkat ederek ve birtakım araçlar sayesinde değiştirmeniz mümkün. Bu yazımızda cep telefonunuzun pil ömrünü nasıl uzatabileceğinizi sizlerle paylaşacağız.
iPhone Pil Ömrünü Uzatmak İçin Yapılabilecekler
Ekranınızı ayarlayın: Cep telefonunuzun ekranı, onun şüphesiz en çok enerji harcayan bileşenlerinden. Ekranınız ne kadar parlak ise gereken enerji miktarı o kadar yüksek olacaktır. Ekranızının parlaklık ayarını sınırladığınızda pil ömrünüzün uzadığını fark edeceksiniz.
Telefonunuzun otomatik ekran parlaklığı özelliğini kapatarak açık alanlarda en yüksek parlaklık seviyesinin kullanılmasının da önüne geçebilirsiniz.
Bunun yanında ekranın kapanma süresini de kısaltmak, size pil ömründen kazandıracaktır. Bu değeri bir dakikanın altında bir değer olarak değiştirebilirsiniz.
WiFi ve Bluetooth bağlantıları, GPS
WiFi ve Bluetooth bağlantıları: Kablosuz bağlantılar pek de enerji dostu değiller. Bazı telefonlar, halka açık ağlara otomatik olarak bağlanıyorlar. Bu nedenle WiFi'ı kapatarak pilinizin boş yere tükenmesini engelleyebilirsiniz.
Bluetooth'u sürekli açık tutmanız için bir neden yoksa onu da devre dışı bırakın. Zira açmanız gerektiğinde bunu yapmanız o kadar da uzun sürmeyecektir.
GPS ve konum isteklerine dikkat edin: GPS, Foursquare'de check-in yapmak veya sosyal ağlarda konumunuzu ekleme gibi işe yarar işlevler sunsa da onu devamlı kullanmanız, pil ömrünü ciddi biçimde etkileyecektir. Cebinizi pilden kullanırken GPS'i yoğun olarak kullanan uygulamaları kullanmaktan kaçının.
Uydu navigasyonlarını hiç kullanmıyorsanız, GPS'i tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.
3G'yi devre dışı bırakabilirsiniz
3G'yi devre dışı bırakabilirsiniz: Cebinizi sadece SMS ve aramalar için kullanacaksanız ve şarjınızın uzun süre dayanmasını istiyorsanız, 3G'yi kapatmak yardımcı olabilir.
Mobil web'e erişmeyecekseniz ve video araması yapmayacaksanız, 3G'ye ihtiyacınız olmayacaktır. Cihazınız destekliyorsa, mobil veri bağlantısını da kapatarak pilden daha fazla tasarruf edebilirsiniz.
Güç yönetimi, güç tüketen uygulamaları engelleme: Çoklu görevler, Android ve iOS'da farklı olarak ele alınıyor. iOS uygulamayı dondururken iTunes ve medya çalıcı uygulamalar indirmeye veya çalmaya devam ediyorlar. Android'de de durum benzer, ancak daha fazla uygulama arka planda uyanık halde kalabiliyor ve pili iPhone'dakinden daha fazla tüketebiliyor.
Güce aç uygulamalardan korunmak için Autorun Manager'i kullanabilir, JuiceDefender ile Android cihazınızın gücünü daha iyi bir şekilde yönetebilirsiniz.
Oyunlar, video yakalama gibi çok güç harcayan uygulamaları kullanmaktan kaçının.
Titreşimler, uyarılar, root'lu/jailbreak'li cepler
Titreşimi ve anlamsız uyarıları kapatın: Telefonunuzun titreşimi, basit bir sese göre çok daha fazla pil harcamaktadır. Uyarılar da cebinizi titreştirerek pilinizi harcamaktadır. Uyarıları devamlı olarak atladığınızı görüyorsanız, pil ömründen tasarruf etmek için bunları kapatabilirsiniz.
Root'lu Android'ler ve Jailbreak'li iPhone'lar: Android cebinizi root'ladıysanız, cep üreticinizin yüklediği hantal uygulamaları kaldırarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.
Benzer olarak iPhone'unuz kırılmış ise SBSettings gibi bir uygulama yüklerek bluetooth, WiFi gibi ayarlara hızlıca erişebilirsiniz.
Okuyucu YorumlarıToplam 9 Yorum Giriş Yapın
pil ömrünü iyi kullanan telefonlar içinde Samsung monte'nin nasıl oluyor da onca uygulamaya rağmen pili 4+5 gün gidebiliyor hayret edebilirsiniz.
Onu kapa bunu kapa, akıllı cepler oldu ericsson a1018...
GPS kapat, Wi-Fi kapat, 3G kapat. Ee biz bu telefonu niye aldık o zaman.
Normal telefonlardan ne farkı kaldı.
Haklısınız birçok servisi kapatarak, pil ömrünü uzatmaya çalışmak akıl karı değil. madem bu servisleri kapatacağız niçin böyle bir telefon alalım ki. Merak etmeyin arkadaşlar pil enerjisinde devrim niteliğinde yenilikler yapılılıyor. normal boyutta pilin 600.000 kat daha küçüğü yapılmış, birkaç sene içersinde uygulamaya konulacak. bilginize...
Samsung telefonlar arasında pil ömründe en iyisidir.Kimse karşı çıkmasın.Telefonumda müzik dinliyorum ardında opera mini açık.O açık bu açık.2-3 gün gidiyor
Haklısınız birçok servisi kapatarak, pil ömrünü uzatmaya çalışmak akıl karı değil. madem bu servisleri kapatacağız niçin böyle bir telefon alalım ki. Merak etmeyin arkadaşlar pil enerjisinde devrim niteliğinde yenilikler yapılılıyor. normal boyutta pilin 600.000 kat daha küçüğü yapılmış, birkaç sene içersinde uygulamaya konulacak. bilginize...
SBSettings yükle rahatla yaavvv
her akşam telefonunu şarja tak.. ama sabaha kadar bırakma, dolunca fişten çek..
ne pilim bitiyor derdin kalır nede pil ömrü kısalma derdi.. gerisi hikaye.. o kadar şeyi kapatacaksam telefonu niye aldım.. 3G yi devre dışı bırak bi google a girmeyi dene kaç saatte giriyor
herşeyi kapatıcaksak bir anlamı kalmadı , yalnız ben bu denilenlerden sadece ekran parlaklığını otomatik olarak çalıştırıyordum o kadar, diğerleri hep olmasada gün içerisinde açık wifi bağlantım açık, arada 3G ile ön kameramdan görüşme yapıyorum.. şirkete gelene kadar muzik playerim çalışıyor, gün içerisinde birşey buldukça uygulama oyun vs. download edip kurcalıyorum ...
ve şarjım ortalama 1,5 gün gidiyor, he arada şirkette şarj oluyor oda nasıl, bir oyun atarken resim atarken o sıralardaki şarj var o kadar...
yalnız ben telefonuma rom atmadan önce daha kısa gidiyordu .. romdan sonra kendisine geldi Bu arada telefonum optimus black.