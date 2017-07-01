iPhone Prototipi "Wallabies" Ortaya Çıktı!
İlk iPhone geliştirilirken kullanılan ilginç bir prototip, eski bir Apple çalışanı tarafından paylaşıldı!
Genellikle yüzümüzü geleceğe dönerek ilerliyoruz ancak bazen duraklayıp, geçmişe bakmakta da fayda var. Apple'ın iPhone'u dün itibariyle onuncu yılını kutladı. İnanması zor da olsa bundan tam on yıl önce Steve Jobs, San Francisco'daki Macworld Conference and Expo'da ilk iPhone'u tanıtmıştı. Telefon zaman içinde farklı evrelerden geçti ve tüm zamanların en önemli cihazlarından biri haline geldi.
Her ürünün olduğu gibi iPhone'un da bir hikayesi var. Apple'ın eski arayüz müdürü Ken Kocienda, iPhone herkese gösterilmeden önceki çalışma sürecinden küçük bir görüntüyü bizlerle paylaştı. Yukarıda gördüğünüz, Apple'ın "Wallabies" olarak adlandırdığı iPhone prototipleri, Kocienda tarafından yazılımsal klavyeyi geliştirmekte kullanılmış. Fotoğrafta prototiplerin daha geniş bir kılıf içinde gizlendiğini görüyoruz.
Apple'ın onuncu yılını kutladığı günü geride bıraktığımıza göre artık bu sene tanıtacağı iPhone'lara geri dönebiliriz...
Zeynel A. Öztürk
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