iPhone Satışları, iPhone 8'in Gölgesinde...
Apple'ın açıkladığı satış verileri, iPhone 7 satışlarıyla ilgili ilginç gerçeği ortaya çıkardı!
Apple'ın 2017'nin ikinci çeyreği için açıkladığı 52,9 milyar dolarlık gelir, firma için her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. iPhone'a bakıldığında ise bir miktar durgunluğun yaşandığı anlaşılıyor. Bunun nedeni, muhtemelen iPhone 8'i beklemeye koyulan telefon tutkunları.
Apple'ın Q2 2017 verilerine göre firma, 50,8 milyon iPhone sattı. CEO Tim Cook bu sayının beklentileriyle aynı seviyede olduğunu söylüyor ancak sayı, Wall Street Journal'ın 52 milyon telefon beklentisinin altında. Apple'ın verilerine göre iPhone satışları, geçen seneki aynı çeyreğe göre (Q2 2016) yüzde 1 geriledi. Cook, iPhone satışlarına zarar veren faktörlerden birinin özellikle iPhone 7 Plus'ta yaşanan tedarik sorunu olduğunu söylüyor.
Satışları önceki çeyrekle karşılaştırdığınızda ise yüzde 35 düşüş ile çok daha çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Önceki çeyrek, iPhone'ların kapışıldığı tatil alışverişi dönemini kapsıyor ve çoğu zaman Apple'ın en iyi satış yaptığı çeyrek.
Cook'a göre iPhone 7 ve 7 Plus satın almayanlar, Apple'ın bir sonraki telefonunu bekliyorlar. Firmanın gelir toplantısında sorulan bir soruya cevap veren Cook, "genel olarak gördüğümüz şeyin iPhone satışlarındaki bir duraklama olduğuna inanıyoruz, bu bizce gelecek iPhone hakkındaki eskisinden çok daha sık olan haberlerden kaynaklanıyor," dedi.
iPhone 8'i bekleyenler nedeniyle üçüncü çeyreğin iPhone için biraz daha durgun geçeceği neredeyse kesin.
Zeynel A. Öztürk
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