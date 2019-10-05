iPhone SE 2, 2020'de iPhone Ailesine Katılacak
iPhone ailesine yeni bir telefon daha geliyor: iPhone SE 2 olarak isimlendirilen telefon, tanıdık bir tasarımla karşımıza çıkabilir!
- Ercan Uğurlu
iPhone SE 2 için bir yandan iPhone 8 tasarımı ve A13 işlemcisiyle geleceği söylenirken, diğer yandan da telefonun 2020 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı belirtiliyor. iPhone SE 2 hakkında çok fazla dedikodu olsa da, Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun 9to5Mac'te yayınlanan raporuna göre, bu iki dedikodu da gerçek olabilir.
iPhone 11 serisi ile kullanıma sunulan A13 yonga setinin iPhone SE 2'de yer alacağını belirten Ming-Chi Kuo, aynı zamanda telefonda 3 GB RAM ile 4.7 inç LCD ekranın bulunacağını ve telefonun iPhone 8 benzeri bir tasarımda olacağını söylüyor. Telefonda Face ID yerine ise Touch ID sistemi kullanılacak.
2020 yılının ocak – mart döneminde piyasaya sunulabileceğini de sözlerine ekleyen Kuo, telefonun ne kadar mal olacağı yönünde ise tahminde bulunmuyor. Fakat iPhone SE 2 için uygun fiyatlı tanımlaması yapıyor. iPhone SE, 399 Dolar fiyatla satışa çıkmışken, iPhone SE 2'nin ise çıkış fiyatı 449 Dolar olan iPhone 8'e yakın olacağını düşünebiliriz.
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