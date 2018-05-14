iPhone SE 2, Beklediğiniz Kadar Erken Gelmeyecek
Yeni iddialara göre Apple, iPhone SE 2'nin tasarımına karar vermek için çalışıyor ve telefon, bu yüzden biraz geç kalabilir...
Şimdiye kadar gelen raporlar, Apple'ın bir iPhone SE 2 için çalıştığını söylüyor. Peki böyle bir telefon varsa, onunla ne zaman tanışacağız?
Mac Otakara'nın iddiası bir "Çinli aksesuar üreticisine" dayanıyor, bu yüzden beklentilerinizi yüksek tutmayın. Daha önceki iddialar, iPhone SE 2'nin yılın başlarında geleceğini de ileri sürmüştü. Mac Otakara'nın kaynaklarına göre ise Apple, henüz iPhone SE 2'nin en son tasarımı hakkında karar vermiş değil. Bu yüzden telefonun Eylül'e yetişmesi bile zora girebilir gibi görünüyor. Kaynağa göre bu telefon 4 inç gibi küçük bir ekran boyutuna veya 6 inç'lik büyük bir ekrana sahip olabilir.
iPhone SE 2 için kesin olarak söylenen bir şey varsa, o da cihazın TrueDepth kamerayla geleceği. Böylelikle Face ID'yi destekleyecek olan telefonun bir çentiği de bulunacak ve haliyle Home düğmesine yer verilmeyecek. Özetle telefonun kilidini yüzünüzle açacak ve parmaklarınızı yormayacaksınız.
Önceki sızıntılar, iPhone SE 2'nin cam arka yüzeyle ve kablosuz şarjla geleceğini söylemişti. Beklediğimiz telefon, iPhone X'in küçültülmüş bir sürümü de olabilir.
Bize sorarsanız Apple'ın hala iPhone SE 2 tasarımlarıyla uğraşması, kulağa biraz saçma geliyor. Yine de Eylül'deki çıkış tarihi çok mantıksız değil. Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği WWDC 2018, Haziran'da gerçekleşecek ve burada iOS 12'nin tüm yeniliklerini öğrenme şansı bulacağız.
Zeynel A. Öztürk
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