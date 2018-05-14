iPhone SE 2, Beklediğiniz Kadar Erken Gelmeyecek

Yeni iddialara göre Apple, iPhone SE 2'nin tasarımına karar vermek için çalışıyor ve telefon, bu yüzden biraz geç kalabilir...

iPhone SE 2, Eylül'e Kadar Gelmeyebilir!

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