iPhone SE 2020 ile iPhone 11 Karşı Karşıya: İşte 2 iPhone'un Farkları.

Apple'ın 2016 yılında tanıttığı ilk "ucuz iPhone" modeli iPhone SE'den tam 4 yıl sonra tanıttığı iPhone SE 2020, artık pek ucuz değil. İlk olarak fiyattan bahsederek başlamak lazım. iPhone SE 2020, en düşük kapasiteli modeli olan 64 GB hafıza seçeneğiyle 5299 TL fiyatla satışa çıkarken, 128 GB hafızalı model 5749 TL, 256 GB'lı model ise tam 6599 TL fiyatla Apple mağazalarında boy gösteriyor. Bu anlamda iPhone SE 2020 için "ucuz iPhone" yakıştırması artık geçerli değil pek tabii.
iPhone 11'in fiyatlarına baktığımızda ise, 64 GB'lı seçeneğiyle 7299 TL, 128 GB'lı seçeneğiyle 7749 TL ve 256 GB'lı seçeneğiyle ise 8599 TL fiyatla satın alınabildiğini görüyoruz. Bu anlamda iPhone SE 2020, taban modeliyle iPhone 11 karşısında 2000 TL daha "ucuz" bir model oluyor. Aslında bu anlamda da en ucuz iPhone modeli olduğunu söyleyerek, bir kez daha iPhone SE 2020'ye "ucuz iPhone" demek mümkün. Bu tamamen nereden baktığınıza göre değişiyor. Şimdi gelelim diğer özelliklere...
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: Tasarım
Yeni iPhone SE, tasarımıyla iPhone 8'e çok benziyor. Ekranın altında büyükçe bir çene bölgesi yer alırken, burada artık iPhone'larda unutmaya başladığımız fiziksel TouchID sensörü de görüyoruz.
Ekran kenarlarıyla da nispeten kalın çerçevelerle çevrilen telefon, böylece günümüz akıllı telefon dünyasından uzak bir tablo çizerken, neyse ki telefon IP67 sertifikasına sahip de, 30 dakika süreyle 1 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
iPhone 11'de ise tasarım anlamında trendi yakalayan bir çizgi görüyoruz. Üstte çentikli alan, ine kenar çerçeveleri, fiziksel TouchID yerine FaceID uygulaması sayesinde ekranın altında açılan alan ve IP68 sertifikasıyla daha fazla suya dayanıklılık özellikleri iPhone 11'in tasarım yönündeki artıları oluyor.
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: Ekran
İki telefonun ekranlarını karşı karşıya koyduğumuzda da iPhone 11, iPhone SE 2020'ye kıyasla büyük fark yaratıyor.
iPhone SE 2020, 4.7 inç ekran boyutuna, 750x1334 piksel çözünürlüğe, 16:9 ekran - gövde oranına sahipken, telefonda 625 nit parlaklık değeri dikkat çekiyor.
iPhone 11'de ise ekran boyutu 6.1 inç seviyesinde, çözünürlük ise 828x1792 piksel şeklinde. Ekran en – boy oranı 19.5:9 olurken, her iki telefonun ekranı da iPhone 11 Pro'nun OLED ekranı gibi görüntü üretmiyor. Zira iPhone SE 2020 de iPhone 11 de IPS LCD panele sahipken, iPhone 11 Pro, OLED ekran içeriyor.
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: Kamera
iPhone SE 2020, çekimlerinizi sabit ve odaklı tutmanıza yardımcı olmak için optik görüntü sabitleme (OIS) ile desteklenen tek lensli 12 MP f/1.8 kameraya sahip. Evet, iPhone SE 2020, tek kameralı bir akıllı telefon. Ha, önde bir selfie kamerası da var pek tabii: 7 MP – f/2.2.
iPhone 11'de ise çift 12 MP kamera yer alıyor. Bunlardan ana kamera f/1.8 diyafram, ikinci ultra geniş kamera ise f/2.4 diyaframa sahip. Ana sensörde ayrıca OIS var ve 2x optik zum desteği bulunuyor. Ön kamera ise FaceID ile güçlendirilen 12 MP f/2.2 TruDepth kamera şeklinde karşımıza çıkıyor.
Kuşkusuz iPhone 11, iPhone SE 2020 karşısında kamera anlamında da daha güçlü bir telefon. Ancak her iki telefonda da portre modu da dahil olmak üzere aynı mod ve özellikler mevcut. Ayrıca video noktasında da her iki telefonun 4K / 60 kare video kaydedebildiğini de söyleyelim.
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: Pil
iPhone SE 2020 için de Apple tabii ki kapasiteyi gizledi ve tanıtımda karşımıza yine birtakım rakamlar çıkarttı. Apple'ın söylediğine göre iPhone SE 2020, 13 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.
Buna karşılık ise iPhone 11'in 17 saate kadar video oynatma imkanı tanıyan 3110 mAh kapasitesine sahip bir bataryası olduğunu da söyleyelim.
Her iki telefon da 18W kablolu şarjın yanında kablosuz şarj desteği de sunuyor. Ancak kablosuz ters şarj özelliği bilindiği gibi yok.
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: İşlemci ve Güç
Hem iPhone SE 2020 hem de iPhone 11, tıpkı iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi Apple'ın üst seviye A13 Bionic yonga setine sahip. Bu anlamda iPhone SE 2020'nin performans anlamında tepe modeli yakaladığını ve bu anlamda avantaj kazandığını söylemek gayet mümkün.
Ancak bilinmesi gereken bir diğer nokta, iPhone SE 2020, 3 GB RAM'e sahipken, iPhone 11'in 4 GB RAM içermesi olacak. Hafıza kapasiteleri ise aynı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB. Ve elbette yeni iPhone'da da microSD kart desteği tabii ki yok.
Bu arada her iki telefon da iOS 13 işletim sistemiyle geliyor.
iPhone SE (2020) vs iPhone 11: Sonuç
Sonuç olarak baktığımızda, iPhone SE 2020'nin günümüz Apple akıllı telefonları arasındaki en "ucuz iPhone" olduğu açık, ancak akıllı telefon dünyası için pahalı bir model oluyor. Elbette sahip olduğu özellikleri de dikkate alıyoruz. Baktığınızda, tek kameralı, tasarım yönüyle günümüz trendinin dışında, eski iPhone özellikleri kullanan bir akıllı telefondan bahsediyoruz ve fiyat etiketi taban modeliyle 5299 TL. Telefonun kağıt üzerindeki tek artısı, iPhone 11 Pro Max ile aynı işlemciyi kullanması gibi dururken, bundan feragat edebileceğini düşünenlerin, iPhone 8 tasarımlı bir telefon yerine, 4200 TL'ye iPhone 8 satın alarak 1000 TL'lerini daha ceplerinde tutabilecekleri bilgisini de verelim.
iPhone 11 ise, iPhone SE 2020'ye göre avantajlarıyla 2000 TL'lik bir fark yaratıyor. Bu anlamda bu telefon, bütçesini arttırabilenler için iPhone SE 2020'ye göre daha iyi bir seçenek.
Ancak elbette bu noktada seçim yine sizin.
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