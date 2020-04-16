iPhone SE 2020'nin (PRODUCT)RED sürümü, Koronavirüs'e Savaş Açtı

Dün resmi olarak tanıtılan iPhone SE 2020, siyah ve beyazın yanında, kırmızı renk seçeneği ile de raflara çıkıyor. Bilindiği gibi Apple'ın kırmızı renkli iPhone'ları, (PRODUCT)RED projesi kapsamında satışa sunuluyor ve bu telefonların satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı, HIV / AIDS çalışmaları için bağışlanıyor.
iPhone SE 2020'nin (PRODUCT)RED sürümü ile elde edilecek gelirin bir kısmı ise, Koronavirüs'e (COVID-19) karşı yürütülen çalışmalar için bağışlanacak. Apple'dan gelen açıklama şu şekilde: "Tüm iPhone SE (PRODUCT)RED satışları, COVID-19'a karşı verilen mücadeleye katkı sağlayacak."
Bu bağışın amacı kalıcı bir tedavi yöntemi bulunmasına katkı sağlamakla beraber, Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan tıbbi ekipman eksikliğinin de giderilmesi olacak. Ayrıca (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı, HIV / AIDS çalışmalarına aktarılmaya da devam edilecek.
Apple, (PRODUCT)RED projesi kapsamında, şimdiye dek HIV/AIDS çalışmalarına 220 milyon dolardan fazlasını bağışlamış durumda. Proje ilk olarak, 2006 yılında hayata geçirilmişti.
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