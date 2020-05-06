iPhone SE 2020 vs iPhone 11 vs iPhone XR: Hangi Ucuz iPhone Size Göre?

iPhone SE'nin uzun zamandır beklenen yeni modeli, sonunda gerçeğe dönüştü. İsmi değişmediğinden kafa karıştırabilen telefondan bahsederken iPhone SE 2020 veya yeni iPhone SE diyeceğiz.
Yeni iPhone SE, Apple'ın şu anki telefonları arasında en altta yer alıyor ve bütçe dostu bir seçenek olmayı amaçlıyor. iPhone SE 2020'den önceki en uygun fiyatlı Apple telefonu, iPhone 11 idi. iPhone XR ise biraz daha eski olsa da, yine uygun fiyatlı bir seçenek.
Peki, yeni iPhone SE bu telefonlar karşısında nasıl görünüyor? Cevabı karşılaştırmamızda arayalım.
Tasarım
Yeni iPhone SE'nin görünümü, kalın ekran çerçevesinden fiziksel home düğmesine iPhone 8'e çok benziyor. Arka yüz, tekli kamera çıkıntısı dışında oldukça sade. IP67 puanlaması sayesinde telefon, 1 metre derinlikte suya 30 dakika dayanabiliyor.
iPhone 11'in ön yüzü daha çok ekranla kaplı, ancak ekranda geniş bir "çentik" bölümü var. Telefonun arkasını çevirdiğinizde, sol üstte geniş bir kamera bloğu görüyorsunuz. IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip cihaz, 2 metre derinlikte 30 dakika kalabiliyor.
Son olarak iPhone XR, ön taraftan bakıldığında çentiği ve ince çerçevesiyle iPhone XR'ye çok benziyor. Metal çerçeve ve cam arka yüze sahip cihazın arka kamerası, iPhone SE 2020'nin kamerası gibi görünüyor. iPhone XR de SE 2020 gibi IP67 su geçirmezlik onayıyla geliyor.
Yeni iPhone SE, iPhone 11 ve iPhone XR'den daha hafif ve daha küçük ancak özellikle geniş çerçeveleri nedeniyle daha eski bir görünüme sahip. Telefonların hiçbirinde 3,5mm kulaklık girişinin bulunmadığını da söyleyelim.
Ekran
iPhone SE 2020, 4,7 inç 750 x 1334 IPS LCD ekranla geliyor. iPhone 11 ve iPhone XR'nin çözünürlüğü daha yüksek ancak iPhone SE ile aynı piksel yoğunluğunu sunuyorlar. Üç telefon da 625 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve beyaz dengesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Kamera ve Pil
iPhone SE ve iPhone XR'nin her ikisi de arka yüzünde OIS destekli 12MP f/1,8 kamerayla geliyor. Önde ise 7MP f/2,2 kamera bulunuyor. iPhone 11'de 12MP f/1,8 ana sensör ve 12MP f/2,4 ultra geniş sensör yer alıyor. 2x optik zum sunan iPhone 11'in ana lensi de OIS'i destekliyor.
iPhone 11'in ön yüzünde ise Face ID'yi destekleyen 12MP "TrueDepth" kamera bulunuyor. iPhone XR'nin ön kamerası geride kalsa da, Face ID'yi destekliyor.
iPhone SE 2020'nin pil kapasitesi açıklanmadı ancak 1.821mAh'lik bir pille geldiği iddia ediliyor. Apple'a göre telefon, 13 saat video çalabiliyor (8 saat video akışı). 3.110mAh pile sahip iPhone 11'in 17 saat video çalabildiği iddia ediliyor (veya 10 saat video akışı).
iPhone XR ise 2.942mAh pille geliyor ve 16 saat video çalabiliyor.
Teknik Özellikler ve İşlevler
iPhone SE 2020 ve iPhone 11, üst düzey A13 Bionic yonga setiyle geliyor (iPhone 11 Pro ve Pro Max gibi). İki telefon da 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı sunuyor. iPhone 11'de 4GB bulunurken iPhone SE'de 3GB RAM bulunduğu söyleniyor (bu henüz doğrulanmadı).
A12 Bionic yonga setini kullanan iPhone XR ise yeni iPhone SE'den pahalı olmasına rağmen 3GB RAM'e sahip.
iPhone 11 ve iPhone XR'nin Face ID yüz tanıma işleviyle geldiğini belirtmekte fayda var. Üç telefon da iOS 13'ü çalıştırıyor ancak daha eski olan iPhone XR, iOS 12 ile geliyor. Bu yüzden diğer iki telefondan daha az güncelleme alabilir.
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