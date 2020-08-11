iPhone SE 2020 vs. iPhone 7: Yükseltmeye Değer mi?

İlk iPhone SE'nin çıktığı 2016 yılında, iPhone 7 ile de tanışmıştık. Bunun dört yıl ardından iPhone SE 2020, ikisinin de bazı özelliklerini modern bileşenlerle bir araya getirdi.
Yeni iPhone SE, telefonunu yükseltmeyi düşünen iPhone 7 sahiplerinin kafasını biraz karıştırdı. iPhone 7'den iPhnoe SE 2020'ye geçmeye gerçekten değer mi? Aşağıda iki telefonu karşılaştıracak ve umarız karar vermenize yardımcı olacağız.
Tasarım
iPhone SE 2020 ve iPhone 7 birbirine oldukça benzer bir görünüme sahipler. 4,7 inç IPS LCD ekranla gelen telefonlar, home düğmesinin içerisinde aynı Touch ID sensörünü sunuyorlar. Bununla birlikte iPhone SE 2020'nin boyutları, her yönden çok az daha büyük ve 10 gram daha ağır (toplam 148 gram). Bunun nedeni, iPhone SE 2020'nin cam arka yüzeye sahip iken iPhone 7'nin metal olması olabilir. iPhone SE bu nedenle daha modern ve üst düzey görünüyor.
İki telefon da IP67 değerlendirmesine sahip iken, ikisinde de kulaklık girişi bulunmuyor. iPhone 7'nin kutusundan ise Lightning - 3,5mm dönüştürücü çıkıyor. iPhone SE 2020'den herhangi bir dönüştürücü çıkmıyor.
Ekran
İki telefon da 4,7 inç 750x1334 IPS LCD ekranla geliyorlar. İki telefonun ekranı da canlı ve parlak, ancak iPhone SE 2020'nin dışarıda yeteri kadar parlak olmadığı söylenebilir. iPhone SE 2020'de bulunan, iPhone 7'de bulunmayan bir işlev olan True Tone ise resmin renk tonunu ortam ışığına göre ayarlıyor.
iPhone 7'de ise ekrana hangi kuvvetle bastırdığınızı algılayan 3D Touch teknolojisine yer veriliyor. iPhone 11 ailesi ve iPhone SE, bu işlevi kaldırmıştı. 3D Touch'ın, iOS'taki değişiklikler nedeniyle eskisi kadar kullanılmadığını belirtmekte fayda var.
Kamera
İki telefon arasında en az bir nesillik kemara farkı var. İki cihazda da 12MP f/1,8 tek sensör bulunsa da, iPhone SE 2020'de iPhone 8'in daha yeni donanımı kullanılıyor. iPhone SE 2020'nin A13 Bionic yonga seti, resim işleme yetenekleriyle de öne çıkıyor.
iPhone SE 2020, daha hızlı fotoğraf çekmekle kalmıyor, düşük aydınlatma dahil farklı koşullarda daha isabetli. Bazı fotoğraflarda sonuçların iPhone 11 Pro Max ile karşılaştırılması bile mümkün. iPhone SE 2020, portre fotoğraflar da çekebiliyor.
Teknik Özellikler ve Performans
iPhone SE 2020'nin görünümü 2016'ya ait olabilir ancak içerisinde 2019'un iPhone'larının bileşenleri bulunuyor. Cihazda kullanılan A13 Bionic yonga seti, iPhone 11 ailesinde kullanılan işlemcinin aynısı. iPhone 7'nin A10 Fusion işlemcisi ise bunun oldukça gerisinde.
iPhone SE 2020 3GB RAM ile gelirken iPhone 7'de 2GB RAM yer alıyor. Böylece iPhone SE 2020 birçok alanda biraz daha hızlı çalışıyor, arka planda daha çok uygulamayı aynı anda açık tutabiliyor.
iPhone SE 2020, uygulamaları iPhone 7'ye göre çok daha hızlı açarken iMovie'den beş dakikalık 1080p video dışa aktarma performansı, iPhone 11 Pro Max'a yakın. Burada iPhone 7'nin performansı çok geride kalıyor.
iPhone SE 2020'nin oyun performansı da çok daha iyi ve en son üç boyutlu oyunların tamamını ödün vermeksizin çalıştırıyor. Aynı oyunlar iPhone 7'de akıcı olmayabilir veya grafik seviyesi daha düşük olabilir.
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