iPhone SE 2'de iPhone X Esintileri!
iPhone SE 2'ye ait olduğu iddia edilen ekran koruyucu sızıntısı, telefonun iPhone X ile önemli bir benzerliği olacağını söylüyor!
iPhone SE 2, Apple'ın bugün başlayacak WWDC 2018 açılışında tanıtılabilir. Ve bu tanıtımdan hemen önce, önemli bir sızıntı daha geldi. İddiaları isabetli çıkan Sonny Dickson'a göre, yeni sızan bir ekran koruyucusu, iPhone SE 2'nin tıpkı iPhone X'in üst kısmındakine benzer bir çentiğe sahip olacağını gösteriyor.
Bu, iPhone SE 2 tasarımına 2018 için yenilenmiş bir görünüm kazandırabilir. Ancak daha küçük, tek ele uygun bir boyutta çentiğin nasıl karşılanacağını kestirmek biraz güç.
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone X2, iPhone X Plus ve LCD iPhone 9'un Eylül ayı içinde tanıtılması bekleniyor. Bu da, bir yılda dört yeni iPhone ile tanışabileceğimizi gösteriyor.
H. Hüseyin Öztürk
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