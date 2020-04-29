iPhone SE Alanlara Haptic Touch Şoku

Apple'ın "uygun fiyatlı" yeni telefonu iPhone SE 2020, bir özelliğinin yokluğuyla kullanıcıların canını biraz sıktı.
Reddit ve MacRumours'taki kullanıcılar, Haptic Touch işlevinin (ekrana basıp beklediğinizde telefonun titremesi) kilit ekranındaki bildirimlerde ve Bildirim Merkezinde çalışmadığını söylüyorlar. iPhone 11'de bulunan bu işlevlerin yokluğu kullanıcıları üzse de, bilerek yapılmış gibi görünüyor ve işlevleri geri getirmeye yönelik herhangi bir plan yok.
Haptic Touch işlevi, giriş ekranındaki uygulama kısayollarında çalışmayı sürdürüyor. Bunun yanında uygulama bildirimlerini ekranda yakalarsanız, işlev burada da çalışıyor.
İşlevin yokluğu büyük bir sorun olmasa da, mesajlara sıkça Haptic Touch ile cevap verenler eksikliğini hissedebilir. Apple işlevi getirmezse, iPhone SE kullanıcılarının eski tasarıma olan sevgilerinin yanında, kullanım şeklini de biraz geçmişe döndürmesi gerekecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın