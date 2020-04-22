iPhone SE Geldi, iPhone SE Plus Dedikodusu Bitmedi

Yeni tanıtılan iPhone SE 2020'nin arından iPhone SE Plus'ın da geleceği iddiası, yeniden ortaya çıktı. Peki, iPhone SE Plus hakkında neler biliyoruz?

iPhone SE Geldi, iPhone SE Plus Dedikodusu Bitmedi

iPhone SE daha yeni tanıtıldı, ancak daha öncesinden gelen büyük ekranlı iPhone SE söylentileri devam ediyor. YouTube yayıncısı Jon Prosser, telefonun Plus modelinin var olduğunu iddia etti.

Teknoloji analisti ve yayıncı Prosser'ın tweet'i telefonun özellikleri hakkında bir bilgi vermiyor ancak Apple hayranlarını heyecanlandırmaya yetebilir. Tweet'te şunlar yazıyor: "Yakında size bazı iPhone SE Plus haberleri vereceğim."

Daha önceki sızıntılar, Apple'ın iPhone SE Plus üzerinde çalıştığını söylemiş ve bu telefonun eylülde iPhone 12 ile birlikte tanıtılabileceğini iddia etmişti. Tüm bu iddialar doğruysa, iPhone SE'ye benzer, ancak ekranı biraz daha büyük bir iPhone SE Plus ile tanışacağımızı tahmin etmek zor değil. iPhone SE Plus'ın işlemcisi, iPhone SE'deki gibi A13 Bionic olabilir.

iPhone SE'deki tek arka kameraya karşılık olarak iPhone SE Plus'ta çift arka kameraya yer verilebilir.

Elimizdeki bilgiler kısıtlı olduğundan, yenileri gelene ve daha net bilgiler ortaya çıkana kadar beklemekte fayda var.

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