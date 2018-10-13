iPhone, Spam Aramaları Otomatik Olarak Algılayacak

Ortaya çıkan yeni bir patent, Apple'ın yeni iPhone'larına dahil edeceği faydalı bir işlevi ortaya koyuyor!

iPhone, Spam Aramaları Otomatik Olarak Algılayacak

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