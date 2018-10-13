iPhone, Spam Aramaları Otomatik Olarak Algılayacak

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler