iPhone, Spam Aramaları Otomatik Olarak Algılayacak
Ortaya çıkan yeni bir patent, Apple'ın yeni iPhone'larına dahil edeceği faydalı bir işlevi ortaya koyuyor!
Ortaya çıkan bir patent, Apple'ın iPhone kullanıcılarının istenmeyen çağrı problemine çözüm aradığını ortaya koyuyor. Şirketin sunduğu patentin ismi "Aldatıcı Arama Bilgisinin Algılanması". Bu sayede gelecek zamanda iPhone cihazınız, spam aramaları algılayabilir ve sizi bu konuda uyarabilir ve hatta aramayı en başından kabul etmeyerek zil sesi veya titreşimle sizi bu tarz bir istenmeyen arama için rahatsız etmemeyi bile tercih edebilir.
Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan patent akıllara bir telefonun bu tür aramaları nasıl istenmeyen arama olarak algılayabileceği sorusunu getiriyor. Patentte bu sorunun cevabı oldukça açık olarak veriliyor: iPhone, gelen çağrının parametrelerini analiz ederek arayanın gerçek bir insan olup olmadığını kontrol ediyor. Örneğin bu sistemde ilk kontrol edilen parametre arayan numaraya ait ağ ekipman tanımları, sunucu kimlikleri ve daha fazlası.
Apple bunun üzerinde çalışan tek şirket değil. Google da geçtiğimiz Pixel 3 etkinliğinde bir arama ekranı teknolojisini sunarak Pixel 3 sahiplerinin meşgul oldukları durumlarda gelen aramayı bizzat yanıtlamak zorunda kalmayacaklarını müjdelemişti. Call Screen özelliği, bu tür durumlarda arayanın ilk önce Google Assistant ile konuşmasını ve arama sebebini sekretere bildirir gibi aktarmasını sağlıyor ve karşı taraf tarafından söylenilenler eşzamanlı olarak yazıya çevrilerek Pixel cihazınızın ekranında gösteriliyor. İstenmeyen arama durumlarında arayanın spam numara olduğunu işaretleyerek Google Assistant'ın sizin yerinize arayanı reddetmesini ve kibarca arama listelerinden sizin numaranızı kaldırmasını istemesini sağlayabiliyorsunuz. Google, ayrıca şimdi kullanılan telefon uygulamasında da spam olarak işaretlenen numaralarından size gelen çağrıların otomatik olarak sesli mesaja yönlendirilmesini sağlayabiliyor.
Bu noktada Apple'ın gerçekleştirmediği yüzlerce patentinin olduğunu hatırlatmak isteriz. Yine de telefon üzerinden dolandırıcılık ve istenmeyen aramaların hızla artıyor olması, Apple'ın bu konuda bir şeyler yapacak olması ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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