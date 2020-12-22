iPhone Üreten Şirketin, Apple Tarafından Askıya Alındığı Açıklandı

Apple, iPhone'larını üreten önemli bir iş ortağını, ortaya çıkan hak ihlalleri nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Apple bir tedarikçiye daha engel koydu

Apple bir kez daha bir üreticisini, bildirilen iş gücü ihlalleri nedeniyle askıya aldı. Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, iPhone üretimi yapan iş ortaklarından biri olan Wistron'un Hindistan'daki Narasapura sanayi bölgesindeki fabrikasında ödeme sorunlarını keşfettikten sonra bu firma için yeni sözleşmeleri durdurduğunu söyledi. İşçiler ödenmemiş ücretlerden, uzun çalışma saatlerinden ve kötü koşullardan şikayet ederek 12 Aralık'ta iPhone fabrikasında greve gitmişlerdi.

Apple'ın yaptığı bir ön araştırma, Wistron'un "uygun çalışma saati yönetimi süreçlerini" uygulamadığını ve bazı işçilerine Ekim ve Kasım ayları arasında maaş ödemediğini ortaya çıkardı.

Wistron ise şikayetleri değerlendirmekte olduğunu belirtti. Süreçlerini iyileştirme çalışmalarının yanı sıra, şirketin Hindistan'daki işlerini denetleyen bir yönetici işten el çektirildi ve işçilerin yardım almasını sağlamak için yardım programları ve telefon hatları kuruluyor. Apple, hem kendi personelinin hem de dış denetçilerin Wistron'un çalışmalarını izleyeceğini belirtti.

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