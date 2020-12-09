iPhone Üreticisi Foxconn'a Fidye Saldırısı Şoku

Başka iPhone ve iPad'ler olmak üzere pek çok önemli cihazı üreten Foxconn'un, geçtiğimiz ayın sonunda büyük bir fidye saldırısı ile sarsıldığı ortaya çıktı. Saldırının tüm detayları, haberimizde...

iPhone Üreticisi Foxconn'a Fidye Saldırısı Şoku

Başta Apple'ın iPhone'ları olmak üzere pek çok popüler cihazın üretimini yapan Foxconn'un Meksika'daki 5 büyük fabrikasından biri olan, Ciudad Juárez'deki CTBG MX tesisinin geçtiğimiz ayın son günlerinde büyük bir fidye saldırısına uğradığı doğrulandı. Saldırının, DopplePaymer isimli bir fidye saldırısı grubu tarafından yapıldığı ortaya çıkmış durumda.

29 Kasım 2020 tarihinde DopplePaymer, Foxconn fabrikasının sunucularına sızdı, şifresiz belgeleri ele geçirdi ve ardından tüm sistemi şifreleyerek Foxconn'a bir mesaj bıraktı. Grup, mesajında Foxconn'dan 34 milyon dolar fidye istediğini söyledi. Görünüşe göre Foxconn bu fidyeyi ödemeyi reddetti ve DopplePaymer, ele geçirdiği belgeleri internete sızdırdı. Bu belgelerde herhangi bir finansal bilgi ya da çalışanlara ait özel bilgiler bulunmuyor.

Grup, bu saldırıda ile Foxconn'u bir bütün olarak vurmak istemediklerini, bunun yerine sadece Kuzey Amerika'daki işlerini hedef aldıklarını söylüyor.

Foxconn ise, bu saldırı sonrasında uzmanlar ile çalıştıklarını ve sunucularının şu an normal şekilde çalıştığını açıkladı. Ayrıca, bu fidye saldırısının sonuçlarının halen araştırıldığı da söyleniyor.

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