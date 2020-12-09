iPhone Üreticisi Foxconn'a Fidye Saldırısı Şoku

Başka iPhone ve iPad'ler olmak üzere pek çok önemli cihazı üreten Foxconn'un, geçtiğimiz ayın sonunda büyük bir fidye saldırısı ile sarsıldığı ortaya çıktı. Saldırının tüm detayları, haberimizde...