iPhone'un Üreticisi Olan Foxconn'dan, 3 Elektrikli Araç Birden!

Bir sedan, bir SUV ve bir otobüsten oluşan üç konsept araç Foxconn tarafından tanıtıldı. Bu araçlar şirket tarafından piyasaya sürülmeyecek, diğer otomobil markaları için fason olarak üretilecek. Araçlar Foxconn ve Tayvanlı otomobil firması Yulon Motor ortaklığı ile kurulan Foxtron firması tarafından üretilecek. Foxconn başkanı Young Liu, şirketin Taipei'deki Teknoloji Günü etkinliğinde yeni elektrikli araçlarını tanıttı.
Sedan aracın yakında Tayvan dışında, adı henüz açıklanmayan bir otomobil üreticisi tarafından satılacağı, SUV'un ise Yulon markasını taşıyacağı ve 2023'te Tayvan'da piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Otobüs ise Foxtron armasını taşıyacak ve önümüzdeki yıl güney Tayvan'daki yerel bir ulaşım hizmetleri şirketi ile işbirliği içinde çalışmaya başlayacak.
Foxconn buna ek olarak 2025-2027 arasında Dünya'daki elektrikli araçların yüzde 10'u için parça üretmeyi ve servis vermeyi planlıyor. Son dönemde elektrikli araç üreticisi Fisker ile Amerika için bir elektrikli araç üretmeyi hedefleyen 7 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı. Firma bu ay elektrikli araç üretmek için ABD'li firma Lordstown Motors Corp'un bir fabrikasını satın aldı. Ağustos ayında ise Tayvan'da bir çip fabrikası satın almıştı. Bu fabrikada otomobil çipleri üretilmesi planlanıyor. Apple'ın gizemli elektrikli araç platformu için de hazırlık yapıldığı, yayılan dedikodular arasında.
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