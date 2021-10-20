iPhone'un Üreticisi Olan Foxconn'dan, 3 Elektrikli Araç Birden!

Genellikle iPhone üreticisi olarak bildiğimiz Foxconn, elektrikli araç segmentine çok hızlı bir giriş yaptı. Üç elektrikli araç prototipini birden tanıtan firma, elektrikli araç bölümünü yaklaşık beş yıl içinde 35 milyar doları aşan bir iş haline getirmeyi hedefliyor.