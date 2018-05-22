iPhone ve Android'de Çağrı Engelleme Nasıl Yapılır
Sizi inatla arayıp rahatsız edenleri Android telefonunuzda ve iPhone'da nasıl engelleyebilirsiniz?
Bazen hafta sonu, sabahın köründe çalan bir telefon, bazen ise tanımadığınız ama merak edipi cevap verdiğiniz bir arama... Açtığınızda karşınıza çıkan şey ise çoğu zaman robot sesli bir insanın size kredi kartı veya kredi teklifi.
Bu tür aramalar, içinizdeki çağrı engelleme isteğini güçlendiriyorsa yalnız değilsiniz. İster iPhone kullanın ister stok Android'li bir telefon, aşağıdaki basit adımları izleyerek çağrıları engelleyebilirsiniz.
iPhone'da Çağrı Engelleme
iOS 7 ve sonrasını kullanıyorsanız, şu adımları uygulayarak çağrıları kolayca engelleyebilirsiniz.
1. Ayarlar uygulamasını açın.
2. Genel > Telefon yolunu takip edin.
3. Çağrılar > Çağrı engelleme ve tanımlama > Kişiyi engelle yolunu izleyin.
Kişi listenizde yoksa:
1. Telefon uygulamasında "En son" sekmesini açın.
2. Numaranın yanındaki "i" simgesine dokunun.
3. "Bu arayanı engelle" sekmesine dokunun.
Android'de Çağrı Engelleme
Androdi'in stok sürümünde çağrı engellemek de oldukça kolay.
1. Telefon uygulamasını açın.
2. Sağ üst köşedeki üç noktalı simgeye dokunun.
3. Ayarlar'ı seçin ve Numarayı engelle'ye dokunun.
4. Engellemek istediğiniz numarayı engelleyin.
Numara kişilerinizde kayıtlı değilse:
1. Telefon uygulamasını açın.
2. En son'a dokunun.
3. Engellemek istediğiniz numarayı seçin.
4. Engelle / istenmeyen numarayı bildir seçeneğine dokunun.
Numarayı Android Messages uygulamasının içerisinden de engellemeniz mümkün.
Zeynel A. Öztürk
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