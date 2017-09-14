IPHONE X IPHONE 8 IPHONE 8 PLUS
Fiyat 999 dolar, 1149 dolar (yurt dışı) 699 dolar, 849 dolar(yurt dışı) 799 dolar, 949 dolar (yurt dışı)
Ölçüler 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç) 138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç) 158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç)
Ağırlık 174g 148g 202g
Ekran boyutu 5.8 inç (147.32mm) 4.7 inç (119.38mm) 5.5 inç(139.7mm)
Ekran çözünürlüğü 2,436 x 1,125 (458ppi) 1,334 x 750 (326ppi) 1,920 x 1,080 (401 ppi)
Ekran türü Super Retina OLED Retina HD IPS LCD Retina HD IPS LCD
Pil Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet) Boyutu bilinmiyor (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet) Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet)
Depolama 64 / 256 GB 64 / 256 GB 64 GB / 256 GB
Harici depolama Yok Yok Yok
Arka kamera Çift kamera:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.4		 12MP, f/1.8 Dual cameras:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.8
Ön kamera 7MP TrueDepth, f/2.2 7MP, f/2.2 7MP f/2.2
Video yakalama 4K 60fps 4K 60fps 4K 60fps
NFC Var Var Var
Bluetooth v5.0 v5.0 v5.0
SoC Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic
CPU Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor
GPU Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor
RAM Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor
WiFi Çift bantlı, 802.11ac Çift bantlı, 802.11ac Çift bantlı, 802.11ac
İşletim sistemi iOS 11 iOS 11 iOS 11
Önemli özellikleri Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj