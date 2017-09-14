iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı Karşılaştırdık!
iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın tüm özelliklerini bir arada görüp karşılaştırmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz...
Üç yeni iPhone'un tanıtıldığı bir etkinliğin ardından kafanızın içinde yaptığınız karşılaştırmaların sayısı artmış olabilir.
iPhone X, Apple'ın yeni amiral gemisi ve gerçek kenardan-kenara ekran, TrueDepth ön kamera, Face ID gibi yeniliklerle geliyor. "iPhone 7S" ayarında daha ortalama özelliklere sahip bir iPhone'a sahip olmak isteyenler ise iPhone 8 ve 8 Plus'a göz atabilirler. Cihazların içinde neler olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo sayesinde öğrenebilir ve üç yeni telefonu karşılaştırabilirsiniz.
|IPHONE X
|IPHONE 8
|IPHONE 8 PLUS
|Fiyat
|999 dolar, 1149 dolar (yurt dışı)
|699 dolar, 849 dolar(yurt dışı)
|799 dolar, 949 dolar (yurt dışı)
|Ölçüler
|143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç)
|138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç)
|158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç)
|Ağırlık
|174g
|148g
|202g
|Ekran boyutu
|5.8 inç (147.32mm)
|4.7 inç (119.38mm)
|5.5 inç(139.7mm)
|Ekran çözünürlüğü
|2,436 x 1,125 (458ppi)
|1,334 x 750 (326ppi)
|1,920 x 1,080 (401 ppi)
|Ekran türü
|Super Retina OLED
|Retina HD IPS LCD
|Retina HD IPS LCD
|Pil
|Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)
|Boyutu bilinmiyor (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet)
|Boyutu bilinmiyor (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet)
|Depolama
|64 / 256 GB
|64 / 256 GB
|64 GB / 256 GB
|Harici depolama
|Yok
|Yok
|Yok
|Arka kamera
|Çift kamera:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.4
|12MP, f/1.8
|Dual cameras:
Geniş açılı, 12MP, f/1.8
Telefoto, 12MP, f/2.8
|Ön kamera
|7MP TrueDepth, f/2.2
|7MP, f/2.2
|7MP f/2.2
|Video yakalama
|4K 60fps
|4K 60fps
|4K 60fps
|NFC
|Var
|Var
|Var
|Bluetooth
|v5.0
|v5.0
|v5.0
|SoC
|Apple A11 Bionic
|Apple A11 Bionic
|Apple A11 Bionic
|CPU
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|GPU
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|RAM
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|WiFi
|Çift bantlı, 802.11ac
|Çift bantlı, 802.11ac
|Çift bantlı, 802.11ac
|İşletim sistemi
|iOS 11
|iOS 11
|iOS 11
|Önemli özellikleri
|Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj
|Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj
|Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj
Zeynel A. Öztürk
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