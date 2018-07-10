iPhone X mi, iPhone 8 Plus mı?
iPhone X mi daha iyi, iPhone 8 Plus mı? Karşılaştırmamız, kararsız olanların işini kolaylaştıracak.
Yeni bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız ve iPhone 8 Plus ile iPhone X arasında kaldıysanız, yalnız olduğunuzu hiç sanmıyoruz. iPhone X kağıt üzerinde biraz daha iyi görünebilir ancak bu, sizin için doğru telefon olduğu anlamına gelmeyebilir. Karar vermenizi kolaylaştırmak için iki telefonu aşağıda kolaylaştırdık.
Ekran Boyutu, Çentik ve Home düğmesi
iPhone 8 Plus'ın garip bir yanı, ekranının iPhone X'ten küçük ancak gövdesinin daha büyük olması. Bu yüzden iPhone 8 Plus'ı elinizde tutmak biraz daha zor ve telefon biraz daha ağır. Bununla birlikte fiziksel home düğmesi giriş sayfasına dönmeyi kolaylaştırıyor ve çift dokunarak son uygulamaları görebiliyorsunuz.
iPhone X ise Touch ID düğmesinin yerine kaydırma hareketlerini koyuyor. "Super Retina HD Ekran" iPhone 8 Plus'ın ekranına göre daha keskin görüntüler sunuyor. iPhone X'i farklı kılan asıl şey ise ekranın üstünde bulunan, "çentik" dediğimiz çıkıntı. Android'li telefonların aksine iPhone X'in çentiğini gizlemenize izin verilmiyor. Bu yüzden iPhone 8 Plus'ın ekranının bazı durumlarda daha etkili olduğu söylenebilir.
Kamera
İki telefonda da bir geniş açılı ve bir telefoto olmak üzere iki arka kamera bulunuyor. Ancak iPhone X'in diyaframı biraz daha hızlı (iPhone X'in kamerası f/2.4, iPhone 8 Plus'ın kamerası f/2.8). Bu sayede iPhone X biraz daha fazla detay yakalayabiliyor. Bunun yanında iPhone X'in çift OIS sistemi, videoların daha titreşimsiz olmasını sağlıyor.
Selfie çekmeyi seviyorsanız, iPhone X'in derinlik algılayıcılı ön kamerası ilginizi çekebilir. Genel olarak iPhone X'in ve iPhone 8 Plus'ın kameraları arasında büyük bir fark olmadığı söylenebilir.
Diğer Farklar
Yüz modelleme: iPhone X'in ön kamerası derinlik algılayabildiği ve yüzleri modelleyebildiği için yüzünüzle kilit açabiliyor, hareketi emojileri göndermenize izin veriyor.
Pil ömrü: Testler, iPhone 8 Plus'ın biraz daha uzun pil ömrü sunduğunu gösteriyor.
Gelecek: Giderek daha çok telefon, çentikli tasarımı, animasyonlu emojileri ve yüzle kilit açmayı sunuyor. iPhone 8 Plus, büyük bir ekran isteyenler için ideal olabilir ancak yenilikler konusunda iPhone X'in öncü olma ihtimali yüksek.
Zeynel A. Öztürk
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