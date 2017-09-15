iPhone X Parodi Videosu Güldürdü

Apple'ın yeni telefonu iPhone X ile dalga geçen ilk video, ortaya çıkmakta fazla gecikmedi!

Oynat iPhone X Parodi Videosu Güldürdü Apple'ın yeni telefonu iPhone X ile eğlenen parodi videosu fazla gecikmedi!

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