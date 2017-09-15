iPhone X Parodi Videosu Güldürdü
Apple'ın yeni telefonu iPhone X ile dalga geçen ilk video, ortaya çıkmakta fazla gecikmedi!
Her iPhone tanıtımının sonrasında YouTube'ta yayınlanan parodi videolarına alışığız. Yeni "iPhone X (parody)" başlıklı video ise sadece başlığıyla bile nasıl güleceğinizin işaretini veriyor.
Apple'ın tanıtım etkinliğini gözüne kestiren video, Steve Jobs'u anarak başlıyor. Video bundan hemen sonra tanıtımın animasyonlu emoji'lerle ilgili bölümüne atlıyor. "1.000 dolarlık emoji makinesi" diye tanıtılan iPhone X için birbirinden komik anlar, bu bölümde başlıyor. Video, Face ID teknolojisinin ruhunuzu yutup telefona güç kazandırdığını söylüyor. "Game of Thrones" ve "Faceless Men"e yapılan göndermeler de sizi güldürecek.
iPhone'un iki renk seçeneğinin adları ise "You can't" ve "afford it". Türkçesiyle "Siz bunu" "alamazsınız".
Bu video, Jacksfilms'in büyük telefon tanımlarıyla eğlendiği ilk video değil. Kanal daha önce iPhone SE ve Galaxy S8'i de eğlence konusu yapmıştı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın