iPhone X Plus'ın Detayları iOS 12'de Göründü!

iOS 12'nin beta sürümü, iPhone X Plus hakkındaki bazı detayları gözler önüne serdi!

iPhone X Plus'ın Detayları iOS 12'de Göründü!
Kaynak: MySmartPrice

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