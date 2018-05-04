iPhone X2 Hızlı Şarj Cihazıyla Gelebilir (mi?)

Bu senenin iPhone X'i, yeni bir dedikoduya göre hızlı şarj konusunda önemli bir adım atabilir!

iPhone X2 Hızlı Şarj Cihazıyla Gelebilir mi

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