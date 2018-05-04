iPhone X2 Hızlı Şarj Cihazıyla Gelebilir (mi?)
Bu senenin iPhone X'i, yeni bir dedikoduya göre hızlı şarj konusunda önemli bir adım atabilir!
iPhone X'inizi elinizden düşürmüyorsanız, onu sıkça şarj etme ihtiyacı duyuyor olmalısınız. Apple, bir sonraki X'inde bu durumu iyileştirecek bir çözüm sunabilir.
Dedikodulara göre Apple, iPhone X2'nin kutusuna bir hızlı şarj cihazı eklemeyi planlıyor. Hızlı şarj adaptörü, bir servet değerindeki iPhone X'in kutusundan çıkmasa da Samsung ve Huawei gibi rakipler, hızlı şarj cihazını ücretsiz olarak sunuyorlar. Apple'ın iddiasında göre hızlı şarj adaptörünü satın alırsanız, pilinizi yüzde 50 seviyesine 30 dakikada ulaştırabiliyorsunuz. Elbette bunun için şarj cihazına bol miktarda para dökmeniz gerekiyor.
Dedikoduya itibar etmeden önce söylenenlerin birtakım şüphelerle geldiğini belirtelim. Haber, "Rechargeable Network Reliable News"u kaynak gösteren Chongdiantou'dan geliyor ve doğruysa, Apple için bir değişikliğin sinyalini görüyor olabiliriz.
Dedikodunun şüpheli olmasının nedeni ise Apple'ın bunun için birçok değişiklik yapmasının gerekmesi: iPhone 8, 8 Plus veya iPhone X'i hızlı şarj etmek için bugün bir USB-C - Ligthning kablosu dönüştürücüsü ve güçlü bir adaptör almanız gerekiyor. Yeni MacBook'ta da kullanılan bu adaptör, en az 29W güç sağlayarak iPhone'u hızlı şarj ediyor. Bunları kutuya dahil etmek, Apple için yeni masraflar demek.
Apple'ın 3,5mm'lik kulaklık dönüştürücüsünü kutudan kaldırmayı düşündüğünü biliyoruz. Bu yüzden, her ne kadar bizi sevindirecek olsa da, dedikoduların gerçeğe dönüşmesi uzak bir ihtimal olarak görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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