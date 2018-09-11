iPhone XC Yaşanan Sorun Nedeniyle Yetesiz Sayıda

Yeni iddiaya göre iPhone çıktığında herkes için yeterli sayıda 6.1 inç'lik 'iPhone XC' olmayabilir!

iPhone XC Yaşanan Sorun Nedeniyle Yetesiz Sayıda

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