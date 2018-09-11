iPhone XC Yaşanan Sorun Nedeniyle Yetesiz Sayıda
Yeni iddiaya göre iPhone çıktığında herkes için yeterli sayıda 6.1 inç'lik 'iPhone XC' olmayabilir!
Yeni bir rapor, Apple'ın bu yılın yeni iPhone'larını duyurmasına saatler kala, beklenen üçlünün en ucuzunun lansman gününde tükeneceğini öngörüyor.
Çoğu kişi en büyük 6,5 inçlik "iPhone XS Max / Plus" ürününün tedarik sıkıntısı çekmesini bekliyorken, Bloomberg, "iPhone 9", "iPhone XC" veya "XR" olarak adlandırılacak olan yeni 6.1 inçlik iPhone'un "sınırlı miktarlarda" satışa sunulabileceğini dolayısı ile sayı konusunda sıkıntı yaşanacağını söylüyor.
Raporda, LCD ekranın arka ışıklandırmalarıyla ilgili küçük komplikasyonlar nedeniyle düşük fiyatlı iPhone'un sayıca yetersiz kalacağından söz ediliyor.
Büyük bir lansman öncesinde üretim sorunları beklenmedik bir şey değil. Aslında, yeni bir iPhone öncekilerden farklı bir form faktörü ile çıkacak olduğunda bu neredeyse kaçınılmaz. Bu durum Apple'ın yeni bir tasarım sunulduğu neredeyse her zaman oldu: iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6/6 Plus ve iPhone X...
iPhone XC / XR iPhone X'i temel alacak olsa da, OLED yerine bir LCD Retina ekranı, paslanmaz çelik yerine alüminyum çerçevesi, çift kamera yerine tek bir arka kamerası ve muhtemelen bazı olası farklılıkları olduğu bildiriliyor. Bunlara ek olarak 3D Touch da yok.
Ayrıca, diğer modellere göre daha ucuz bu iPhone'un, kırmızı, beyaz, lacivert ve pembe gibi çeşitli renklerle gelmesi bekleniyor.
Kısacası: Lansman günü gerçekten yeni bir iPhone almak istiyorsanız, en kötüye hazırlıklı olmakta fayda var. Bu durumu göz önüne aldığınızdan emin olun. Aksi takdirde boştan yere sıraya girmek veya teslimat için haftalarca beklemek zorunda kalabilirsiniz.
Yavuz Alp Şimşek
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