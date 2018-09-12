iPhone XC'den SIM'li Son Dakika Sızıntısı

Bugün Apple'ın tanıtacağı telefonlardan "ucuz" olan model, yani iPhone XC, renk seçeneklerini gösterdi!

iPhone XC'den Son Dakika Sızıntısı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

Çok özel bir inkjet: Brother MFC-T910DW!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İşte Kirin 980'in Merak Edilen Yanları
Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!
iPhone XC'den SIM'li Son Dakika Sızıntısı
iPhone XS Tanıtım Öncesinde Sızdı
Yeni Intel Core i9 ve i5 Geekbench'te Ortaya Çıktı

İlginizi çekebilir