iPhone XC'den SIM'li Son Dakika Sızıntısı
Bugün Apple'ın tanıtacağı telefonlardan "ucuz" olan model, yani iPhone XC, renk seçeneklerini gösterdi!
Apple etkinliğine artık sadece saatler kaldı ve son dakika sızıntıları elbette gelmeye devam ediyor.
Konsept tasarımcısı Ben Geskin, Twitter'da paylaştığı iPhone XC karelerinin ardından şimdi de telefonun SIM çekmecesine ait görüntüler paylaştı. Buradan telefonun beş renk seçeneğiyle geleceği de doğrulanmış oldu.
Paylaşılan görüntüler ilk olarak Çince sosyal ağ Webio'da görülse de, şu an sosyal medya platformundan kaldırılmış durumda. SIM kartı çekmecelerinin mavi, kahverengi, her zamanki uzay grisi ve gümüş renklerinin yanında muhtemelen Project RED edition'a ait kırmızı rengi de görüyoruz.
Görüntülerde her rengin SIM çekmecesi için iki kare bulunuyor, buradan iPhone XC'nin çift SIM desteğiyle geleceği anlaşılıyor. Yeni renklerin pazarlama isimleri ne olacak şimdilik bilmiyoruz, ancak çok beklemeden, bu akşam 20:00'de başlayan etkinlikte öğreneceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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