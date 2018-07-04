iPhone XI Daha Fazla RAM'le Gelebilir!

Apple, yeni iPhone'larının RAM miktarını her sene artırmasa da bu senenin iPhone, daha fazla RAM'le gelebilir!

iPhone XI Daha Fazla RAM'le Gelebilir!

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