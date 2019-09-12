iPhone XR ve iPhone 8, Ayakta Kaldı
Yeni iPhone 11'ler tanıtıldıktan sonra hangi eski iPhone'ların satışı resmi olarak devam edecek?
Apple, yeni iPhone'larıyla ortalığı kasıp kavursa da, eski iPhone modellerinden bazıları hayatını sürdürecek.
Firmaya göre geçen seneki en ucuz model olan iPhone XR, 750 dolar yerine 600 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. İki sene önce çıkan iPhone 8'in fiyatı ise 450 dolardan başlayacak. Daha büyük ekranlı iPhone 8 Plus satılmaya devam edilecek ve fiyatı, 550 dolar olacak. Bu iki telefonun fiyatında da 150 dolarlık bir indirim gözleniyor.
Bu eski cihazlar, yeni iPhone'ları pahalı bulanlara veya bütçesi yetmeyenlere iPhone sahibi olma fırsatı sunacak. Yeni iPhone 11'lerin fiyatlarını hatırlatacak olursak, iPhone 11'in fiyatı 700 dolar, iPhone 11 Pro'nun fiyatı 1.000 dolar, iPhone 11 Pro Max'ın fiyatı ise 1.100 dolar olarak açıklanmıştı.
Bu arada üç yaşındaki iPhone 7 ve yeni iPhone'lara çok benzeyen geçen seneki iPhone XS ve iPhone XS Max, Apple'ın telefon serisinden kaldırıldı.
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