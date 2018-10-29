iPhone XR vs. Pixel 3 vs. Galaxy S9 vs. OnePlus 6
Apple'ın "uygun fiyatlı" seçeneği iPhone XR'yi güçlü rakipleri Pixel 3, Galaxy S9, OnePlus 6 ile karşılaştırın!
iPhone XS ve iPhone XS Max bu senenin en iyi iPhone'ları, ancak iPhone XR de yüksek teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. iPhone XS'deki gibi çift kamera ve XS'deki kadar yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olmasanız da, Face ID, portre fotoğraf modu, su geçirmezlik ve Memoji gibi işlevler, XR'nin bir parçası, üstelik çok daha uygun bir fiyata.
Bu yazımızda iPhone XR'yi diğer büyük üreticilerin benzer fiyattaki telefonlarıyla karşılaştırdık. Bu üst düzey rakip telefonlar XR'yi bazı alanlarda rahatça geçiyorlar ancak yine de Apple'ın "uygun fiyatlı" telefonunun hiç de fena olmadığını görüyoruz.
|iPhone XR
|Pixel 3
|Galaxy S9
|OnePlus 6
|Ekran boyutu, çözünürlük
|6.1 inç LCD Retina Ekran;1,792x828 piksel
|5.5 inç "esnek" OLED;2,280x1,080 piksel
|5.8 inç;2,960x1,440 piksel
|6.28 inç OLED;2,280x1,080 piksel
|Piksel yoğunluğu
|326ppi
|443ppi
|570ppi
|402ppi
|Boyutlar (inç)
|5.9x3.0x0.33 inç
|5.7x2.7x0.3 inç
|5.81x2.70x0.33 inç
|6.13x2.97x0.31 inç
|Boyutlar (milimetre)
|150,9x75,7x8,3 mm
|145,6x68,2x7,9 mm
|147,7x68,7x8,5 mm
|155,7x75,4x7,75 mm
|Ağırlık (ons, gram)
|6,8 oz; 194g
|5.2 oz; 148g
|5.75 oz .; 163g
|6.2 oz; 177 g
|Mobil yazılım
|iOS 12
|Android 9 Pie
|Android 8.0 Oreo
|Android 8.1 Oreo
|Kamera
|Tek 12 megapiksel
|12.2 megapiksel
|12 megapiksel
|16 megapiksel standart, 20 megapiksel telefoto
|Ön kamera
|Face ID ile 7 megapiksel
|Çift 8 megapiksel
|8 megapiksel
|16 megapiksel
|Video yakalama
|4K
|4K
|4K
|4K
|İşlemci
|Apple A12 Bionic
|Qualcomm Snapdragon 845 (2.5 GHz + 1,6 GHz sekiz çekirdek)
|Qualcomm Snapdragon 845 işlemci (2.8GHz + 1.7GHz sekiz çekirdek) veya Samsung Exynos 9810 (2,7 GHz + 1,7 GHz sekiz çekirdek)
|2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845
|Depolama
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|64 GB, 128 GB
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|64 GB, 128 GB, 256 GB
|RAM
|Açıklanmadı
|4 GB
|4 GB
|6 GB, 8 GB
|Genişletilebilir depolama
|Yok
|Yok
|400GB
|Yok
|Pil
|Açıklanmadı, ancak Apple, iPhone 8 Plus'dan 90 daha uzun dayandığını söylüyor
|2,915mAh
|3,000mAh
|3,300mAh
|Parmak izi sensörü
|Yok (Face ID)
|Arkada
|Arkada
|Arkada
|Bağlantı
|Lightning
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Kulaklık girişi
|Yok
|Yok
|Evet
|Evet
|Özel işlevler
|Suya dayanıklı: IP67, çift SIM yetenekleri (nano-SIM ve eSIM); kablosuz şarj etme; Yüz Kimliği; Memoji
|IPX8, kablosuz şarj desteği, Piksel Buds USB-C kulaklık kutusunda
|Çift diyafram kamera, suya dayanıklı (IP68);süper slo-mo video; kablosuz şarj etme; iris tarama
|Portre modu, bildirim geçişi, çift SIM, Dash Şarjı
Zeynel A. Öztürk
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