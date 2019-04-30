iPhone XR'ın Sıradaki Modeli Böyle Olacak!
Son iPhone 11 sızıntısı, iPhone XR'ın yenilenmiş modeli hakkında önemli ipuçları veriyor!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın yeni iPhone lansman tarihi yaklaşırken elbette gelecek iPhone'lar hakkında çok fazla söylenti var. Yeni telefonların isimlendirilmesi de merak edilirken, yeni serinin iPhone 11 şeklinde kaşrımıza çıkması muhteme. Ancak iPhone XR konusunda kafalar halen karışık. Zira kimileri yeni modelin iPhone XR 2, kimileri ise iPhone XI R şeklinde tanıtılacağını savunuyor. Bunu hep birlikte zamanı geldiğinde göreceğiz. Bu kez gelen bilgiler gelecek iPhone XR'ın kameralarına ilişkin.
iPhone 11 serisi altında sunulacak olan iPhone XR'da çift kamera yer alacak. Böylece halihazırda tek kameralı iPhone XR'lara göre fark yaratacak olan yeni iPhone XR'ın, kamera özelliklerinin ne olacağı pek bilinmiyor. Fakat daha iyi alan derinlikli fotoğraflar çekeceği kesin gibi.
Apple, iPhone 11 ailesinde kamera konusunda tek yeniliği iPhone XR ile yapmayacak elbette. iPhone 11 ve iPhone 11 Max'te de 3'lü kamera dizilimini kullanacak olan Apple, böylece daha iyi bir portre modu ve 2x optik zum sunacak.
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