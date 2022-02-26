iPhone XS Sonrası iPhone Modelleri İçin Yeni Bir Dönem Daha Başlıyor!

iPhone'lar için yeni bir dönem daha başlıyor. Artık iPhone'ların Face ID tamiri çok daha kolay olacak...

  • Levent Öztürk
iPhone'lar İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor!

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