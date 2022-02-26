iPhone XS Sonrası iPhone Modelleri İçin Yeni Bir Dönem Daha Başlıyor!

Eğer iPhone XS'ten sonra sunulan Face ID'ye sahip herhangi bir iPhone'unuz varsa, Face ID bileşenindeki onarımların yakında çok daha az zahmetli olacağını duymaktan muhtemelen mutluluk duyacaksınız. MacRumors tarafından saygın bir kaynaktan alınan dahili bir Apple notuna göre, Apple Mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları yakında tüm telefonu değiştirmek zorunda kalmadan Face ID'yi onarabilecek. Bu, sunulacak yeni bir TrueDepth kamera servis bileşeni sayesinde gerçekleştirilecek.
Bu hareket ile bir dizi avantaj sunulmuş olacak ve en azından bir Face ID onarımı için kendi telefonunuzu servise verdiğinizde, geri geldiğinde yeni bir telefon gibi baştan kurmak zorunda kalmayacaksınız. Bu kararın tartışmasız daha da büyük bir avantajı, Apple'ın da öne çıkardığı gibi, bir telefonu değiştirmek yerine tamir etmenin çevre için önemli olması.
Apple onarım için parçaların, belgelerin ve eğitimin daha sonraki bir tarihte sağlanacağını söylerken, herhangi bir tarih vermiş değil.
Apple, kullanıcıların iPhone'larını kendilerinin tamir etmelerini sağlayan Apple Self Service Repair'in sunulması ile birlikte, son zamanlarda iPhone onarımlarını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi hamle yaptı. Ayrıca iOS 15.2'ye iPhone'unuzun resmi parçalar kullanılarak tamir edilip edilmediğini söyleyen bir özellik eklendi. Bu son habere paralel olarak Apple, daha önce tüm cihazı değiştirmeden iPhone 12'nin arka camını değiştirmeyi de mümkün hale getirmişti.
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