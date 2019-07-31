iPhone XS vs iPhone XS Max vs iPhone XR
Seçim yapmakta zorlananlar ve telefonları yakından tanımayanlar için Apple'ın en son telefonlarını karşı karşıya getirdik
İlk bakışta aralarında küçük farklar gözlenen iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'yi yakından incelediğimizde her birinin kendine has yeteneklere sahip olduğunu gördük. Peki, hangisi size göre?
Tasarım
Telefonlar, 2017'nin sonunda piyasaya sürülen iPhone X'in tasarımında büyük bir değişiklik yapmıyorlar. Bu elbette kötü bir şey değil. Üç model de iki cam arasına sıkıştırılmış alüminyum çerçeveye, yuvarlanmış köşelere ve ekranın üst kısmında bir çentiğe sahip.
Burada en önemli değişik, telefonların boyutlarında. iPhone XS 5,8 inç ekranıyla en küçük modelken iPhone XS Max, 6,5 inç'lik büyük bir ekran sunuyor. Tek arka kameraya sahip ve biraz daha kalın olan iPhone XR ise 6,1 inç ekrana sahip.
Ekran
iPhone XS ve iPhone XS Max'in ikisinde de OLED ekran bulunuyor. iPhone XS'nin ekranı 1125 x 2436 piksel, iPhone XS Max'ın ekranı ise 1242 x 2688 piksel çözünürlük sunuyor. Her ikisi de 458ppi piksel yoğunluğuna sahip.
iPhone XR maliyetleri kısmak için 6,1 inç'lik IPS LCD ekran kullanıyor. 828 x 1792 çözünürlüğündeki ekran hiç de fena değil, ancak sunduğu görüntü diğer iki telefon kadar keskin olmayabilir.
Üç telefon da Face ID ile oturum açma işlevi sunuyor.
Teknik Özellikler
Bu üç telefondan hangisini satın alırsanız alın, iOS'un önümüzdeki senelerdeki güncellemelerini alabileceksiniz. Sadece iPhone XR'de derinlik algılamaya yönelik işlevleri kullanamayacaksınız.
iOS 12 ile çalışan telefonlar, bu sene iOS 13'e güncellenecekler. Bunun yanında üç telefon da Apple'ın en hızlı işlemcisi A12 Bionic yongasıyla geliyor. Telefonlar performans olarak yakınlar, ancak iPhone XR'nin RAM miktarı 3GB olduğundan biraz daha yavaş olabilir. XS ve XS Max'ta 4GB RAM bulunuyor.
Kamera
iPhone XS ve XS Max 12MP çift kamerayla geliyor. Bir geniş açılı ve 2x zum destekli bir telefoto lensten oluşan kameralar, derinlik efekti sağlayabiliyor. Bu kameralar bazı Android'li telefonlardaki kadar güçlü değil, ancak günlük fotoğraf çekimleriniz için bunun bir önemi yok. Apple'ın fotoğraf yazılımı, çoğu aydınlatma koşulunda harika sonuçlar çıkarıyor.
iPhone XR'nin geniş açılı tek kamerası bulunuyor, bu yüzden derinlik efekti çok iyi değil. Ancak yine de portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz, sadece derinlik efektini oluşturmak yazılıma düşüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın