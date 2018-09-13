iPhone XS'yi Denedik, İşte İlk Yorumlarımız
Büyük yenilik mi, yoksa biraz hayal kırıklığı mı: İşte iPhone XS ile yaptığımız ilk deneme ve gördüklerimiz.
Geçen seneki iPhone X, çuvalla parayı bir telefona akıtmak isteyenlerin tutkuyla istediği şeyi sunmuştu ve yeni bir tasarımla gelmişti. Apple'ın bugün karşımızda yepyeni bir tasarımla çıkmayacağını biliyorduk ve öncesinde böyle bir beklenti de pek yoktu. iPhone XS ile bize sunulan da tam da böyle bir şey oldu: Güçlü ama geçen seneki kadar etkilemeyen bir telefon.
512GB'lık depolama seçeneği, A12 Bionic yonga seti, kamera performansı ve biraz daha iyi ekranı dışında iPhone XS, geçen seneki iPhone X'e çok benziyor.
Fiyat
iPhone XS birçok ülkede 14 Eylül'de ön-satışa sunulacak. Mağazadan satın almak isteyenler, 21 Eylül'ü bekleyecekler. Cihazın yurt dışı fiyatı geçen seneki iPhone X'ten farklı değil ve 64GB'lık iPhone XS, 999 dolara mal oluyor. 256GB'lık modeli isteyenler 1.149 dolar, 512GB'lık modeli isteyenler ise 1.349 dolar ödemek zorundalar.
Tasarım
Başta da belirttiğimiz gibi Apple, geçen seneki başarılı tasarımına sadık kaldı ve bu sene bize bir "S" güncellemesi sunmakla yetindi. Yani telefon aynı tasarımla ve içerisinde birkaç büyük olmayan geliştirmeyle geliyor. Tasarımla ilgili en önemli fark, güzel göründüğünü kabul ettiğimiz yeni altın renk seçeneği.
Telefonun kenarındaki çelik çerçeve yerini korurken, 5,8 inç'lik ekranı ince bir çerçeve sarıyor. Fiziksel bir home düğmesi yine yok ve üst taraftaki çentik, Face ID yüz tarama işlevi için gerekli bileşenleri üzerinde taşıyor. iPhone XS'nin arka ve ön yüzü yine cam, yani burada da bir değişiklik yok ancak Apple'ın tasarımı ve malzeme kalitesi, hala piyasanın en iyilerinden.
iPhone XS, beraberinde Lightning bağlantılı bir kulaklıkla geliyor ve bu sayede dönüştürücü kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Cihazın solunda ses düğmeleri ve ses kapatma anahtarı, sağında ise daha büyük bir kilit / Siri düğmesi yer alıyor. Tuş çıkıntıları, metal çerçevenin akışını bozmayacak yükseklikte.
Geçen seneki modelin aksine iPhone XS'nin IP68 suya dayanıklılık puanı var, yani onu suya maruz bırakmanız mümkün. Cihazın altında ise çift hoparlör bulunuyor. Sesin öne doğru çıktığını söyleyemeyiz ancak hoparlörler, oldukça yüksek bir seviyede ses verebiliyor. Apple, sesi daha dinamik ve zengin hale getirmek için uğraş vermiş ve bunu hemen fark ediyorsunuz.
Ekran
5,8 inç'lik OLED ekranda önemli bir değişiklik yok. Zengin renkler, derin siyahlar ve yüksek kontrast oranı her zamanki gibi yerli yerinde. Tabi ekranın üstündeki çentik de gururla yerini koruyor. Çentiğe alışmak zor olmasa da YouTube videolarını tam ekran izlemek istediğinizde ekranın bir kısmı boşa gidecek.
Apple, ekranın performansını HDR 10 ve Dolby Vision filmlerinde sunulan dinamik aralığı yüzde 60 geliştirerek artırmış. Bu, sadece parlaklık ve kontrastla oynamadan, sahnedeki parlak ve karanlık alanların daha iyi yönetilerek kalitenin artırılması anlamına geliyor. HDR videolara baktığımızda çok büyük bir fark görmesek de etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.
Kamera
iPhone XS'nin kamerası, küçük geliştirmelerle geliyor ve böylece bir "S" güncellemesi olduğunu hatırlatıyor. Yine de "normal boyutlu" bir iPhone'da çift kameraya sahip olmak güzel. Geçen seneki sadece iPhone 8'in tek kamerayla geldiğini hatırlarsınız.
Telefonun arka yüzünde bir çift 12MP sensör yer alıyor. İkisinde de optik imaj sabitleme olduğunu düşündüğümüz sensörlerin biri, geniş açılı ve düşük ışık performansı daha iyi.. Diğeri ise özneye iki kat yaklaşmanıza izin veren bir telefoto lens.
İki kamerayı kullanarak portre modunda arka planı bulanıklaştırabiliyor ve ışıklandırmayı kolayca değiştirebiliyorsunuz.
Önemli bir yenilik, telefonun fotoğrafları algoritmalarla iyileştirebilmesi. Apple burada Google Pixel 2 ve Huawei P20 Pro'nun fotoğraf yeteneklerine yetişmeye çalışıyor. A12 Bionic'in sinir ağının yardımıyla birlikte ortaya çıkan fotoğrafların kalitesi inanılmaz.
Tanıtım alanında yaptığımız denemelerde çok keskin ve temiz fotoğraflar çekebildik, ancak bu iyi ışıklandırılmış bir alanda çok şaşırtıcı değil. Daha zorlu ortamlarda yapacağımız testler, kameranın gerçek kapasitesini gösterecek.
Pil
Apple pil boyutunu açıklamasa da telefonun iPhone X'ten 30 dakika uzun dayandığını söyledi. Fark çok büyük görünmüyor, bunun nedeni muhtemelen A12 Bionic yonga setinin önceki modele göre daha yoğun biçimde çalışması. Telefonun Qi standardıyla kablosuz şarjı desteklediğini de belirtelim. Arka yüz cam olduğundan elektriğin geçmemesi gibi bir sorun yok.
Bu arada sanırız kutudan hala hızlı şarj cihazı çıkmıyor, aksi halde Apple bunu söylemiş olurdu. Samsung ve OnePlus gibi rakiplerin bunu yıllardır sunarken Apple'ın sunmaması, üzücü.
İlk Kararımız
iPhone'ların "S" modelleri her zaman biraz hayal kırıklığına uğratsa da Apple'ın her sene yeni bir tasarım geliştirmeden satışlarını güçlü tutmasını sağlıyor. Ancak bunu müşterilere açıklamanız onları değişmemiş görünen bir telefon almaya ikna etmeniz zor. Yine de iPhone XS'nin yüksek depolama kapasitesi, daha yüksek sesli hoparlörler, biraz daha iyi bir ekran gibi kayda değer yenilikleri var. Bize öyle geliyor ki çoğu kullanıcı, daha uygun bir fiyata geçen senenin iPhone X'ini satın almayı tercih edebilir. Üstelik yeni iPhone XR de gayet ilginç bir seçenek olarak karşımızda duruyor.
iPhone XS'yi birkaç hafta içinde tam anlamıyla test etme şansını bulduğumuzda son kararımızı, XS'yi satın almaya değip değmeyeceğini sizlerle paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
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