iPhone X'teki Lazerler Apple'a Yetmedi!
iPhone X, yüzünüze püskürttüğü lazerlerle adeta sihirli işler yapıyor. Ancak görünüşe bakılırsa Apple'ın burada durmaya niyeti yok!
Apple'ın Face ID ve Animoji işlevlerinin sihirli biçimde yüzünüzü algılaması, aslında sihir değil kullanılan görünmez lazerler sayesinde gerçekleşiyor. Firma, gelecekteki telefonlarında bu lazerlerin sayısını biraz daha artırmayı planlıyor.
Apple'ın Sherman Texas'ta Finisar tarafından işletilen yüksek teknoloji tesislerine yaptığı 390 milyon dolarlık yatırım, lazerler konusunda önemli rol oynayacak. Finisar, bu parayla ar-ge'yi ve iPhone X'te kullanılan lazer üretim hacmini artıracak.
iPhone bu gelişmiş lazerleri TrueDepth kamerasında Anoimoji, Face ID işlevlerinde ve portre selfie'lerinde derinlik efekti oluşturmak üzere kullanıyor. Lazerlerden AirPods kulaklıklar da faydalanıyor. AirPods, lazerleri kulaklığın kulağınızda olup olmadığını algılamakta kullanıyor.
Açıklamadaki İlginç Detay
Apple, yeni yatırımının gelecekteki iPhone'larda, AirPods'larda veya diğer cihazlarında nasıl kullanılacağını açıklamasa da, yeni olasılıklardan bahsetti. Firma Finisar ortaklığı için yaptığı açıklamada, teknolojinin ve sunduğu olasılıkların "sınırlarını zorlayacağını" söyledi. Apple ve Finisar'ın zaten yüksek teknolojiye sahip bu lazerlerin sınırlarını nasıl zorlayacağı merak konusu. Apple'ın şu sıralar artırılmış gerçeklikle yakından ilgilendiğini biliyoruz, bu yüzden gelişmeler bu alanda karşımıza çıkabilir. Apple'ın gelecekteki iPhone'lara daha gelişmiş AR kameraları yerleştirmesi veya çok konuşulan AR gözlüğünü üretmesi, bu açıklamalardan sonra bizi şaşırtmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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