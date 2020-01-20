iPhone'un Yeni Gizlilik Düğmesi Göründü

Apple, iPhone 11 kullanıcılarına sözünü verdiği "konum açma ve kapama" düğmesini test etmeye başladı.
Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, geçen sene iPhone 11 Pro'nun konum hizmetleri kapalıyken bile konumunuzu kontrol ettiğini keşfetmişti. Apple'a göre bunun nedeni, iPhone 11 serisinin evrensel olarak kabul edilmeyen bir genişbant çipi kullanmasıydı. Konum sürekli olarak kontrol edilerek çipin yasal olarak kullanılmadığı yerlerde kapatılması sağlanıyordu.
Apple, konum bilgisi toplamadığının altını çizse de firmanın kullanıcının bilgisi olmadan böyle bir davranışta bulunması, gizlilik açısından oldukça endişe vericiydi (özellikle Apple'ın gizliliğe önem veren bir görünüm sergilediği düşünüldüğünde). Gelişmeler üzerine Apple, çipin konum kontrolünü kapatmaya yönelik bir seçenek sunma sözü vermişti.
iOS 13.3.1'de Brandon Butch tarafından keşfedilen yeni seçenek, Konum hizmetleri > Sistem hizmetleri altında "Ağ ve kablosuz" adıyla bulunuyor.
So iOS 13.3.1 beta 2 does have a new toggle to disable Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV— Brandon Butch (@BrandonButch) January 17, 2020
Kullanıcıların tepkisi üzerine Apple tarafından eklenen yeni seçeneğin gizlilik endişelerini bir miktar gidereceği, en azından tepkileri bir süre susturacağı kesin.
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