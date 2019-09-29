iPhone'larda Yeni Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı!
Bazı iPhone modellerinde kalıcı olarak Jailbreak yapılmasını sağlayan güvenlik açığı, Apple'ın hiç hoşuna gitmeyecek!
- Ercan Uğurlu
Bilindiği gibi Apple'ın iPhone akıllı telefonları, iOS işletim sistemi ekosistemi içinde olması nedeniyle dışarıya açık değil. Bu nedenle iPhone'lara dışarıdan uygulama ve yabancı yazılım yüklenmesi mümkün değil ve bu sayede de güvenlik açığının önüne geçilmesi sağlanıyor. Ancak görünen o ki, yeni keşfedilen bir güvenlik açığı, bazı iPhone modellerine Jailbreak işlemi işleminin yapılmasına olanak tanıyor.
Jailbreak, her ne kadar uzunca bir süredir iPhone için bahsi geçmeyen bir konu olsa da bu işlem, iOS işletim sisteminin kilidini açmak için kullanılıyor. Apple'ın yeni akıllı telefonlarında artık tamamen önüne geçilen bu işlem, bir kez daha hortlamış durumda.
EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.
Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG— axi0mX (@axi0mX) September 27, 2019
Twitter'da bir güvenlik araştırmacısı, Apple'ın 2011 ile 2017 arasında piyasaya sürülen tüm mobil cihazlarını, iPhone 4S'den iPhone 8'e ve hatta iPhone X'e kadar iPhone modellerini etkileyebilen bir Jailbreak açığı olduğunu ortaya çıkartmış. Apple A5 ile A11 yongalarını kullanan telefonlarda geçerli olan açık ise, neyse ki, telefonlara fiziksel erişim gerektiriyor.
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