iPhone'a Panik Butonu Geliyor!

Apple, iPhone'larında uzun zamandır yer verdiği parmak izi sensörüne çok önemli bir görev daha vermek için çalışıyor!

iPhone'a panik butonu geliyor!

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