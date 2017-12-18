iPhone'da Olan, Android'de Hala Olmayan 8 İşlev!

Android'li telefon sahipleri cihazlarının kişiselleştirme potansiyeliyle övünse de, iPhone'daki bu 8 işleve hala sahip değiller!

iPhone'da Olan, Android'de Hala Olmayanlar!

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

siri dışındaki hiçbir özelliği istemiyorum :) android kullanıcısı olarak

Ses limiti güzelmiş. Diğerleri eh işte.

6 ve 8 maddeler android 8.1 final sürümüyle zaten geliyor :) diğer maddeler androide getirsen bile kullanan olmaz çünkü tutulmayan özellikler

iphone 6 da 3 yok touch

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