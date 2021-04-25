iPhone'ların başarısı, Apple'ın Samsung'u Geçmesine Yine Yetmedi

2021 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon sayıları açıklandı. Apple, her ne kadar iPhone satışlarında büyük bir artışa imza atsa da, bu artış bile Samsung'u geçmesi için yeterli olmadı. 2020 ilk çeyreğine ait tüm akıllı telefon verileri haberimizde...