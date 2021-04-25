iPhone'ların başarısı, Apple'ın Samsung'u Geçmesine Yine Yetmedi

Samsung, 2021 yılının ilk üç ayında 77 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı yaparak, akıllı telefon pazarında 1 numaralı koltuğun sahibi olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın ilk 3 ayı ile karşılaştırdığımızda, Samsung'un büyük bir ivme yakalamış olduğunu görebiliyoruz.
Koreli dev, 2021'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında daha fazla telefonu piyasaya sunmuş durumda. Bu da, şu anda tüm piyasanın yüzde 23'üne hükmettiği anlamını taşıyor. Apple ise, aslında yıldan yıla daha büyük bir artış sergilese de, toplamda ikinci sırada kalmaktan kurtulamadı. 2021 yılının ilk çeyreğinde 57 milyon üniteyi piyasaya süren Apple, böylece yüzde 44 oranında bir artışa imza attı. Apple'ın piyasanın genelindeki payı ise yüzde 17'ye denk geliyor.
Strategy Analytics tarafından bildirilen bu rakamlar, Samsung'un dünya mobil pazarının neredeyse dörtte birini tek başına elinde tuttuğunu gösteriyor.
Asıl büyük artışları ise, ilk beş sırasında bulunan Çinli üreticilerde görüyoruz. Yıldan yıla büyüme oranlarında Xiaomi yüzde 80'e, OPPO yüzde 6('e ve vivo yüzde 85'e ulaşmış durumda.
Bu büyüme oranları, akıllı telefon pazarına da yansımış durumda. 2020 yılının ilk çeyreğindeki 275 milyon cihaz sevkiyatına karşılık, bu yılın ilk çeyreğinde 340 milyon cihaza ulaşıldı. Bu da, iki dönem arasında yüzde 24'lük bir farkı temsil ediyor.
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