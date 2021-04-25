iPhone'ların başarısı, Apple'ın Samsung'u Geçmesine Yine Yetmedi

2021 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon sayıları açıklandı. Apple, her ne kadar iPhone satışlarında büyük bir artışa imza atsa da, bu artış bile Samsung'u geçmesi için yeterli olmadı. 2020 ilk çeyreğine ait tüm akıllı telefon verileri haberimizde...

iPhone'lar yine Samsung'u yenemedi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Sağlıklı ve uzun bir ömrün 5 altın kuralı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler
BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Elton TV ve Airmaster drone sürprizi

Günün En çok Okunanları
Samsung Electronics, iF Tasarım Ödülleri'nde 71 Farklı Ödül Kazandı
Küresel Çip Krizi Network Sektörünü Etkileyecek mi?
iPhone'ların başarısı, Apple'ın Samsung'u Geçmesine Yine Yetmedi
Nokia, Yeni X20 Telefonu ile Apple'ın Yoluna Girdiğinin Sinyalini Verdi
Tüm Zamanların GPU Rekoru, Radeon RX 6900 XT ile Kırıldı

 

 