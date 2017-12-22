iPhone'lara YouTube Güncellemesi Geldi!
YouTube, iOS uygulaması için yayınladığı önemli güncelleme ile, büyük bir eksiği gidermiş oldu!
iPhone'unuzda dikey YouTube videoları izlemeyi denediyseniz, sorunu muhtemelen yakından tanıyorsunuz. Oynatıcı, videonun oranına göre boyutlandırılmıyordu ve bu da rahatsız edici siyah çubuklara sebep oluyordu.
Ama şimdi YouTube bu sorunu düzeltiyor. Hazırlanan yeni güncelleme, oynatıcının izlediğiniz videoya adapte olmasını sağlayacak. Oynatıcının nasıl görüneceğini resimde görebilirsiniz.
Güncelleme henüz uygulamaya geçmedi, ama çok kısa sürede tüm iOS kullanıcılarına ulaşması bekleniyor...
H. Hüseyin Öztürk
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