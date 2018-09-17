iPhone'u Kilitleyen Yeni Bir Kod Keşfedildi
Şu sıralar iPhone'da dokunduğunuz bağlantılara dikkat edin, çünkü iPhone'unuz bir anda çökebilir!
İnternetten size ulaşan herhangi bir bağlantıya dikkatle yaklaşmalısınız, ancak bu hafta dikkatinizi özellikle yüksek düzeyde tutmanızda fayda var. iOS güvenlik araştırmacısı Sabri Haddouche, iPhone'u kilitleyebilen bir web sayfası kodu keşfetti.
Özel hazırlanmış CSS kodu, iPhone'un tüm kaynaklarını kullanmasına sebep oluyor ve bunun üzerine işletim sistemi çaresiz kalarak kapanıyor. TechCrunch'ın haberine göre yöntem, iOS 11 ve iOS 12 beta'yı çökertmekte kullanılabiliyor. Bununla birlikte bu açığı kullanarak uzaktan kod çalıştırmak mümkün olmuyor. Yani bu özel hazırlanmış web sayfalarını ziyaret ettiğinizde verileriniz ele geçmiyor.
Yine de sadece bir bağlantıya tıklayıp iPhone'unuzun çöktüğünü görmek sinir bozucu olabilir.
CSS'ten anlayanlar, kodlara bakıp nasıl bir yöntemden faydalanıldığını inceleyebilir. iPhone'un bir CSS koduyla nasıl çöktüğünü merak ediyorsanız ve sorumluluğu kendi üzerinize alıyorsanız, Sabri Haddouche'in tweet'ine buradan ulaşabilirsiniz.
Apple'ın küçük bir güncellemeyle sorunu ortadan kaldırmasını bekleyebiliriz. iOS 12 ise bugün yayınlanıyor ve onarım, bir sonraki güncellemeye kalabilir.
Zeynel A. Öztürk
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