iPhone'u Mac'e Çevirmek Artık Çok Kolay!
iPhone'ununuzu eskilerde kalan bir Macintosh bilgisayara çevirmek, bu cihazla hem kolay; hem de eğlenceli!
iPhone sahibi iseniz, akıllı telefonunuz ile Macintosh tarihine yolculuk edebilirsiniz. Peki, onu gerçek bir Macintosh'a çevirebilir misiniz? Evet, aslında bu da mümkün. Elago isimli üretici bunu düşünmüş ve gerçekleşmesini sağlamış; hem de çok basit bir yolla: Sadece M4 adını verdiği bir stant ile...
Özellikle nostalji fanlarının hoşuna gidecek aksesuarlar üreten Elago, iPhone 6, 6s ve 7'yi klasik bir Macintosh'a çevirebiliyor. Elago, telefonunuzu bu standa yerleştirdiğinizde karşınıza minik bir Macintosh koyuyor.
Aslında basit bir stanttan başka bir şey olmayan M4, karşısına bir Magic Keyboard koyduğunuzda, sanki antika bir Mac karşısında çalışıyormuş hissiyatı yaratıyor. iPhone'u kenarındaki boşluktan kızaklar yardımıyla içine yerleştirdiğiniz ürün, ayrıca şarj kablosu için de arka tarafında bir kablo boşluğu bulunduruyor.
Elago'nun tek çalışması bu değil. Daha pek çok farklı ürün geliştiren firma, daha önce de Apple Watch için farklı bir standını daha tanıtmıştı. Elbette bu ürünleri üreticinin internet sitesinden sipariş edebiliyorsunuz. iPhone için ürettiği standın fiyatı 30 Dolar olarak belirlenmiş.
Ercan Uğurlu
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