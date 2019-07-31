iPhone'un Açığını Giyilebilir Teknolojiler Kapattı
Apple'ın son finansal raporu, iPhone satışları pek yükselmese de işlerin yolunda gittiğini gösteriyor!
Apple'ın üçüncü çeyrek gelir raporu, her zaman olduğu gibi etkileyici verilerle birlikte ortaya çıktı. Firma, gelirlerini bir miktar artırdı ve 53,3 milyar dolardan 53,8 milyar dolara yükseltti.
Devasa bir büyüme olmasa da Apple, CEO Tim Cook'a göre tüm zamanların üçüncü çeyrek rekorunu kırdı. Buna karşın iPhone satışlarının eski haline geri dönmediği, çeyrek boyunca yaklaşık 26 milyar dolarlık iPhone satışı gerçekleştiği gözleniyor. Bu beklenen bir durum çünkü Apple'ın pahalı iPhone'ları eskisi kadar satamadığı ve hizmetlere yöneldiği biliniyor.
Apple'ın ilk 5G telefonlarının gelmesiyle bu durum, 2020'de değişebilir. Firma, Intel'in modem bölümünü satın alarak, 5G açısından kendini güçlü bir konuma getirmiş durumda.
Mac'ler 5,8 milyar dolar ile etkileyici bir satış verisi sunarken iPad'lerin firmaya 5,02 milyar dolar getirdiği gözleniyor. Apple Watch, AirPods ve Beats gibi ürünleri içeren giyilebilir teknoloji bölümü ise neredeyse bu sene gösterdiği yaklaşık 2 milyar dolar büyümeyle iPhone'lara çok da bağlı olmadığını gösteriyor.
Apple Card, Apple TV+, Apple Arcade gibi ürünler yakında çıktıklarında Apple için yeni bir büyüme dönemi açılabilir.
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