iPhone'un İsmi Aslında Bu Olabilirdi!

Apple'ın, telefonuna iPhone ismini vermeden önce oldukça garip isimler üzerinde tartıştığını biliyor muydunuz?

iPhone'un ismi bu olabilirdi

Apple'ın iPhone'u satışa sunmadan önce aklından geçirdiği ve elediği bazı isimler olduğunu muhtemelen tahmin ediyor olmalısınız. Ama bu isimlerin bazılarının düşündüğünüzden bile daha garip olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Apple'ın eski reklam müdürü Ken Segall, geçtiğimiz yıllarda University of Arizona'nın pazarlama bölümüne yaptığı konuşmada birkaç ilginç isim konusunda tartıştıklarını söyledi. Segall'a göre Apple'ın iPhone için düşündüğü isimler arasında Mobi, TriPod, TelePod ve hatta iPad bile vardı.

Duymaya alışık olmadığımızdan olsa gerek, "yeni TelePod'umu gördün mü?" gibi cümleler kulağa pek de havalı gelmiyor. Tripod orijinal bir isim gibi görünse de, çok da iyi bir seçim olmayacağını kabul etmek gerekiyor. Apple'ın ilk iPhone'u için iPad ismini düşünmüş olması da ilginç bir durum.

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