İptal Edilen Oyun Fuarları Oyun Oldu: Karşınızda Devolverland Expo

Koronavirüs salgını nedeniyle birer birer iptal edilen oyun fuarlarının, günün birinde ücretsiz bir oyun olarak karşınıza çıkacağını hiç düşünür müydünüz? İşte sıra dışı bir oyun olan Devolverland Expo...

  • Levent Öztürk
İptallerden doğan oyun: Devolverland Expo
Devolver Digital

E3 ve 2020 yılındaki hemen hemen tüm fiziksel oyun fuarlarının Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmesi, Devolver Digital'in bu boşluğu dolduran bir hamle yapmasını engellemedi. Geliştirici, Devolverland Expo adıyla Steam üzerinde sunulan bedava oyununda iptal edilmiş bir fuarda gizlice gezinmenizi sağlıyor. Bu oyunun, her ne kadar Shadow Warrior 3 ve Carrion gibi oyunlar için bir reklam görevini üstleniyor olsa da, videoları izlemek ve sırları bulmak için "gelişmiş güvenlik sistemlerini" aşmanızı gerektiren gerçek bir oyun olmadığı söylenemez.

Oyunun kendisi şiddet içermese de (t-shirtleri vurmak için kullandığınız silah görünüşlü şeyi saymazsanız) göreceğiniz videoların genel olarak çocuklar için uygun olmadığı söylenebilir.

Devolver, bunu bir "pazarlama simülatörü" olarak adlandırmaktan çekinmiyor ama muhtemelen kısa süre içerisinde başka bir oyuna geçeceğiniz söylenebilir. Yine de bu "oyunun" varlığının bile dikkat çekici olduğu doğru. Çoğu yayımcı, fiziksel olarak toplu bir şekilde bir araya gelmenin tehlikeli olduğu bu dönemde oyun haberlerini bildirmek için video etkinliklerine yöneldi ve Devolver da Devolverland Expo'yu bu şekilde duyurdu. Bu oyunun, kalabalık salonlar ve pahalı yiyecekler olmadan oyun fuarı benzeri bir deneyimi sunduğu kesin.

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